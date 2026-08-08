Двое пострадавших при атаке ВСУ в Геленджике детей доставлены в Москву

Двое детей, пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Геленджике, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии, заявили ТАСС в пресс-службе больницы.

Пострадавшие — девочки 11 и 16 лет, они получили минно-взрывные травмы. Заместитель главврача Антон Нарбутов уточнил, что девочки получили осколочные ранения туловища, конечностей, шеи. Пациентки находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. «Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное»,— добавили в пресс-службе.

ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком упали обломки БПЛА. Погибли семь человек, 58 — получили ранения, из них 21 человек был госпитализирован. 6 августа 11-летнюю девочку из Армавира, пострадавшую при атаке, ввели в медикаментозную кому. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотный террор на курорте».