Двое пострадавших при атаке ВСУ в Геленджике детей доставлены в Москву
Двое детей, пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Геленджике, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии, заявили ТАСС в пресс-службе больницы.
Пострадавшие — девочки 11 и 16 лет, они получили минно-взрывные травмы. Заместитель главврача Антон Нарбутов уточнил, что девочки получили осколочные ранения туловища, конечностей, шеи. Пациентки находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. «Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное»,— добавили в пресс-службе.
ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком упали обломки БПЛА. Погибли семь человек, 58 — получили ранения, из них 21 человек был госпитализирован. 6 августа 11-летнюю девочку из Армавира, пострадавшую при атаке, ввели в медикаментозную кому. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.
Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотный террор на курорте».
В результате атаки БПЛА на село Архипо-Осиповка под Геленджиком 3 августа 2026 года погибли семь человек, среди которых трое детей, а 58 человек получили ранения. Позднее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что погибли четверо детей, а трое детей находятся в больнице с осколочными ранениями.
Одиннадцатилетнюю девочку из Армавира, пострадавшую при этой атаке, 6 августа 2026 года ввели в медикаментозную кому, она находится на ИВЛ, и её готовят к переводу в московскую клинику. У девочки значительная потеря крови и повреждение мозга из-за кислородного голодания.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом, а Алексей Богодистов, мэр Геленджика, сообщил, что власти приступили к формированию списков пострадавших.