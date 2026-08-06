Школьницу из Армавира ввели в кому после атаки ВСУ на пляж под Геленджиком

Одиннадцатилетнюю девочку из Армавира, пострадавшую при атаке БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке 3 августа, ввели в медикаментозную кому. Сейчас школьница находится на ИВЛ. Врачи планируют отключать ее от аппарата. Из-за значительной потери крови и кислородного голодания поврежден мозг. Пациентку готовят к переводу в московскую клинику.

Родители Веры открыли сбор средств на длительную реабилитацию. Семья получила помощь от неравнодушных: приобретены подгузники, пеленки, противопролежневые средства и пластыри. Родители поблагодарили волонтеров из Краснодарского края, Армавира, Лабинска и Кропоткина, а также участников СВО. «Низкий поклон каждому, кто не прошел мимо чужой беды», — заявили они (цитата по «Российской газете»).

Школьница приехала на курорт с родителями и двумя братьями. В момент удара дети играли на берегу. После взрыва девочка пропала из виду, родители нашли ее без сознания под чужим зонтиком. Девочку доставили в больницу Геленджика. Там ей провели операцию: хирурги извлекли осколок из легкого. Всего в результате атаки БПЛА погибли семь человек, 40 пострадали. В больницы доставили 21 человека, четверых — в тяжелом состоянии.