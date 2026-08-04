Четверо детей погибли при атаке БПЛА под Геленджиком

При атаке ВСУ в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли четверо детей, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Власти Краснодарского края накануне сообщали о семи погибших, в числе которых были трое несовершеннолетних.

«У нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения»,— рассказала омбудсмен на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).

ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. Пострадали 58 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотный террор на курорте».