В Петербурге молодой человек устроил драку с бригадой скорой помощи

В Красном Селе вызов скорой помощи закончился задержанием 20-летнего пациента. Молодой человек, которому требовалась медицинская помощь, вместо этого устроил конфликт с прибывшей бригадой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Красном Селе пациент набросился на фельдшера и водителя скорой помощи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Красном Селе пациент набросился на фельдшера и водителя скорой помощи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 августа, накануне около 17:00 медики прибыли по вызову в дом №11 на Бронетанковой улице. На месте между пациентом и сотрудниками скорой произошла драка.

Фельдшеру и водителю потребовалась медицинская помощь. После осмотра в больнице их отпустили, серьезных последствий для здоровья не последовало.

Самого 20-летнего мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Красносельского района, уточнили в пресс-службе регионального надзором ведомства

Матвей Николаев