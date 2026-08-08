FIFA отрицает информацию об отношениях Инфантино с бывшей сотрудницей UEFA
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино отверг информацию о том, что его любовница получила шестизначную сумму от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), сотрудницей которого она была. The Telegraph утверждает, что женатый господин Инфантино состоял с девушкой «во внебрачных отношениях» и повысил ее в должности, однако позднее вынудил уволиться, и UEFA якобы выплатила ей компенсацию за расторжение контракта.
Президент FIFA Джанни Инфантино
Фото: Kent NISHIMURA / AFP
Господин Инфантино назвал публикацию «клеветнической» и «абсолютно не соответствующей действительности». «Любые намеки на ненадлежащее поведение (Джанни Инфантино.— "Ъ") или нарушение уставов или правил являются клеветой. Ни один сотрудник UEFA и FIFA никогда не подавал жалоб на поведение господина Инфантино, поскольку никогда не было никаких инцидентов с его участием. Все действия компании, касающиеся сотрудников, включая любые увольнения и выходные пособия, всегда утверждались соответствующими директорами в соответствии со всеми правилами»,— заверили в FIFA.
По данным The Telegraph, Джанни Инфантино встречался с неназванной девушкой в бытность генеральным секретарем UEFA. Как утверждает источник газеты, зарплата девушки после повышения в должности составляла €150 тыс. в год, ей также оплатили обучение в бизнес-школе стоимостью около 45 тыс. фунтов в год. Однако тогдашний президент UEFA Мишель Платини «упрекнул» господина Инфантино в том, что тот заводит внебрачные связи, и настоял, что кто-то один — либо Джанни Инфантино, либо его любовница — должен покинуть структуру.
Джанни Инфантино в 2016 году был избран президентом FIFA. Он сменил на этом посту Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционного скандала в федерации.
О призывах к отстранению Джанни Инфантино — в материале «Ъ» «От Рабата до рассвета».
Критика в адрес Джанни Инфантино усилилась в последние недели 2026 года после череды скандалов, включая попытку продать долю прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Европейские футбольные федерации, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC), требовали его скорейшей отставки из-за этих планов.
5 августа 2026 года господин Инфантино заручился поддержкой топ-менеджеров FIFA на совещании в Рабате, после чего FIFA заявила о полной поддержке своего президента и пообещала пресекать атаки на свою целостность. Однако, в тот же период, UEFA официально объявил о потере доверия к Джанни Инфантино из-за его планов создать частную структуру для коммерческих прав на основные соревнования FIFA.
Эти события происходят на фоне других обвинений, например, в июле 2026 года премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал Инфантино уйти в отставку из-за «возмутительного» предложения о продаже прав на чемпионаты мира. Кроме того, бывший вице-президент FIFA, принц Али бин Аль Хусейн, в августе 2026 года раскритиковал руководство FIFA во главе с Джанни Инфантино, сравнив удержание призовых денег для иорданской сборной с шантажом.