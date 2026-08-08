FIFA отрицает информацию об отношениях Инфантино с бывшей сотрудницей UEFA

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино отверг информацию о том, что его любовница получила шестизначную сумму от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), сотрудницей которого она была. The Telegraph утверждает, что женатый господин Инфантино состоял с девушкой «во внебрачных отношениях» и повысил ее в должности, однако позднее вынудил уволиться, и UEFA якобы выплатила ей компенсацию за расторжение контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Kent NISHIMURA / AFP Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Kent NISHIMURA / AFP

Господин Инфантино назвал публикацию «клеветнической» и «абсолютно не соответствующей действительности». «Любые намеки на ненадлежащее поведение (Джанни Инфантино.— "Ъ") или нарушение уставов или правил являются клеветой. Ни один сотрудник UEFA и FIFA никогда не подавал жалоб на поведение господина Инфантино, поскольку никогда не было никаких инцидентов с его участием. Все действия компании, касающиеся сотрудников, включая любые увольнения и выходные пособия, всегда утверждались соответствующими директорами в соответствии со всеми правилами»,— заверили в FIFA.

По данным The Telegraph, Джанни Инфантино встречался с неназванной девушкой в бытность генеральным секретарем UEFA. Как утверждает источник газеты, зарплата девушки после повышения в должности составляла €150 тыс. в год, ей также оплатили обучение в бизнес-школе стоимостью около 45 тыс. фунтов в год. Однако тогдашний президент UEFA Мишель Платини «упрекнул» господина Инфантино в том, что тот заводит внебрачные связи, и настоял, что кто-то один — либо Джанни Инфантино, либо его любовница — должен покинуть структуру.

Джанни Инфантино в 2016 году был избран президентом FIFA. Он сменил на этом посту Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционного скандала в федерации.

О призывах к отстранению Джанни Инфантино — в материале «Ъ» «От Рабата до рассвета».