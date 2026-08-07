От Рабата до рассвета

Первые дни после экстренного совещания руководства Международной федерации футбола (FIFA) в Рабате показали, что положение ее главы Джанни Инфантино остается зыбким. Несмотря на то что попавший под шквал нападок функционер заручился поддержкой своих подчиненных, его главные оппоненты со своих чрезвычайно жестких позиций не сдвинулись. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) настаивают, что отказ от планов «продать чемпионат мира» не был достаточно четко артикулирован и подкреплен юридически. Резкой риторикой президент FIFA продолжает навлекать на себя критику других структур. Да и с опорой внутри собственной организации все, как выяснилось, может быть не так гладко. Словом, нависшая над господином Инфантино угроза досрочного отстранения от должности через вотум недоверия никуда не исчезла. Правда, обрел уязвленный лидер мирового футбола и новых сторонников, в том числе в считающихся нелояльными регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: AP Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: AP

За двое суток после экстренной встречи руководства FIFA 5 августа в Рабате стало ясно, что давление на главу структуры Джанни Инфантино не ослабло. Позиции господина Инфантино, ранее серьезно пошатнувшиеся из-за попытки «продать чемпионат мира» близким частным инвесторам, кажется, не слишком укрепила «полная поддержка», оказанная членами организации.

Об этом неплохо рассказывает реакция противников президента FIFA на письмо головной структуры, направленное после совещания в марокканской столице национальным и региональным футбольным ассоциациям. В нем Джанни Инфантино и генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрём принесли «искренние извинения» за «допущенные ошибки» и дали обещание «впредь их не повторять». При этом продолжение письма было выдержано в более резком тоне. Отмечалось, что, поскольку предложение, расколовшее футбольное сообщество, теперь «снято с повестки дня», «FIFA не потерпит посягательств на свою целостность». Также подчеркивалось, что, «несмотря на ошибки», «все совершенные шаги были выполнены в полном соответствии с нормативной базой FIFA».

Главного оппонента Джанни Инфантино — UEFA — не устроило смысловое наполнение обращения.

В европейской конфедерации так и не увидели полноценных «гарантий, что подобные попытки обезобразить игру» не будут предприняты вновь, а доверие к президенту со стороны «некоторых сотрудников, им же нанятых и зависящих от его благосклонности» посчитали фактором, которым можно пренебречь. Соответственно, европейские сборные не отказываются от решения бойкотировать соревнования под эгидой FIFA. Открыто против господина Инфантино продолжили выступать национальные федерации стран Европы: хорватская, португальская, албанская, норвежская…

По информации британских медиа, в UEFA изучают различные механизмы давления на дискредитировавшего себя функционера. Как сообщает The Guardian, организация «консультировалась с несколькими рыночными аналитиками» и планирует запустить «независимую проверку» с целью выяснить, не пыталась ли FIFA реализовать долю прав на свои турниры по заниженной цене. Как пишет The Telegraph, европейские футбольные руководители «стараются заручиться достаточной поддержкой для вынесения вотума недоверия» господину Инфантино или «для выдвижения достойного претендента» на его должность.

Очередные выборы президента FIFA запланированы на март 2027 года.

Регистрация кандидатов открыта до 18 ноября. Вотум недоверия главе FIFA выносится простым большинством, то есть голосами 106 из 211 стран-членов. Разумеется, UEFA, объединяющему 55 ассоциаций, понадобится подмога с других континентов.

Содействие может оказать Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), делегирующая в FIFA 35 членов. Ранее она поддержала позицию европейской ассоциации. С тех пор источники The Times добавили, что члены CONCACAF были «глубоко разочарованы заявлениями Джанни Инфантино» после заседания в Рабате и «утратили доверие» к нему. Правда, о единодушии речь все же не идет. Сторону президента FIFA заняла Мексика.

Противоречия есть и в Азиатской конфедерации футбола (AFC), которая, как и CONCACAF, сначала выразила солидарность с UEFA, но за последнюю неделю новых заявлений не делала. Из 46 стран против генеральной линии региона — и за Джанни Инфантино — пошли уже полдесятка: Филиппины, Индонезия, Катар, Шри-Ланка и ОАЭ.

Небольшой дрейф наметился в риторике Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL), ранее считавшейся лояльной к президенту FIFA. Компактная — состоящая из десяти членов — структура ранее выбирала обтекаемые формулировки. Сейчас она впервые дала оценку кризису — выразила «обеспокоенность по поводу неоднократных односторонних шагов, предпринимаемых без диалога и без использования институциональных механизмов, предусмотренных для урегулирования подобных ситуаций».

Правда, трактовать релиз CONMEBOL как протест, конечно, нельзя.

Кроме робкого несогласия с текущей политикой FIFA были в нем и лозунги о «сохранении единства футбольной семьи», и слова об «уважении к демократическим процедурам», и явный отказ поддерживать любые действия до очередных выборов президента головной организации. Более того, одна из крупнейших ассоциаций, входящих в CONMEBOL — аргентинская,— продемонстрировала свою преданность господину Инфантино, распространив комплиментарный отзыв на его десятилетнее правление.

Ожидаемо за президента FIFA высказались все члены Африканской конфедерации футбола (CAF). Это еще 54 голоса в копилку Джанни Инфантино. Его исполком CAF поблагодарил «за многолетнюю поддержку», Маттиаса Графстрёма — «за организацию очень успешного чемпионата мира 2026 года». На всякий случай в коммюнике уточнили, что уровень женского Кубка африканских наций, проходящего в эти дни в Марокко, «очень высок» «и этот турнир имеет огромный успех».

Мало что пока понятно о положении дел в Океании. Местная региональная структура, в которую входят 11 территорий—членов FIFA, 30 июля заявила о «начале процесса консультаций» и с того времени не предоставляла обновлений.

О том, насколько многочислен альянс противников Джанни Инфантино, чтобы сместить его с должности, остается только догадываться.

В этой ситуации по-прежнему достаточно неизвестных. А заметно осложняет расклады наличие других обстоятельств.

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), уже не раз за время правления господина Инфантино подвергавшая FIFA критике, не осталась в стороне и на этот раз. В профсоюзе возмутились тональностью рабатского письма: то, что было названо «ошибками», посчитали «глубоким злоупотреблением властью»; пункт о «полном соответствии» действий FIFA «нормативной базе» назвали не достойным оправданием, а поводом для еще одного обвинения. «Систему, которая позволяет разрабатывать проект такого масштаба за закрытыми дверями, необходимо реформировать, а не защищать»,— подытожили в FIFPro.

Усугубляет положение Джанни Инфантино баланс сил в его собственной организации. Поводы усомниться в том, что президент и впрямь располагает «полной поддержкой» подчиненных, есть. Газета The Telegraph сообщила, что на саммите в Рабате отсутствовали руководитель отдела глобального развития футбола Арсен Венгер, главный операционный директор Кевин Ламур, главный футбольный директор Джилл Эллис и главный директор по женскому футболу Сарай Бареман. Господа Венгер и Ламур ранее публично критиковали политику руководителя FIFA. Между тем, по данным издания, есть и другие подчиненные господина Инфантино, которые «хотят его отставки», но то ли не успели, то ли не сочли целесообразным изложить свое мнение публично.

У наиболее ярых оппонентов президента FIFA тоже есть причины беспокоиться. Против них играет время.

Заявления UEFA о бойкоте всех турниров под эгидой организации нужно будет подтвердить делами очень скоро. 5 сентября в Польше стартует чемпионат мира среди девушек в возрасте до 20 лет, где от Европы выступят кроме сборной-хозяйки команды Испании, Франции, Англии, Италии и Португалии. Не за горами — в ноябре — и юношеский чемпионат мира в Катаре, на который рассчитывали отправиться 11 сборных Старого Света. Там география шире: от Ирландии до Румынии, Греции и Черногории.

Впрочем, эти проблемы UEFA кажутся незначительными. Время для бунта удобное. Жертвовать юношескими турнирами все-таки куда проще, чем взрослыми.

Роман Левищев