Роспотребнадзор не нашел безопасных для купания пляжей в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области не выявили пляжей, где вода соответствовала бы санитарным требованиям для купания. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор предупредил об опасности купания на пляжах Петербурга и Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Роспотребнадзор предупредил об опасности купания на пляжах Петербурга и Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге специалисты отобрали 230 проб воды в девяти акваториях, на которых расположены 22 пляжа. По итогам исследований ни один из водоемов не соответствовал нормативам одновременно по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

В Ленинградской области специалисты исследовали 200 проб воды в 20 зонах рекреации, расположенных в девяти районах. Безопасных для купания водоемов также не обнаружили.

Таким образом, на момент проведения последнего мониторинга ни один из проверенных пляжей в двух регионах не отвечал санитарным требованиям. Аналогичная ситуация наблюдалась и неделей ранее.

Матвей Николаев