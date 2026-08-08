Роспотребнадзор не нашел безопасных для купания пляжей в Петербурге и Ленобласти
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области не выявили пляжей, где вода соответствовала бы санитарным требованиям для купания. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор предупредил об опасности купания на пляжах Петербурга и Ленобласти
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В Петербурге специалисты отобрали 230 проб воды в девяти акваториях, на которых расположены 22 пляжа. По итогам исследований ни один из водоемов не соответствовал нормативам одновременно по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
В Ленинградской области специалисты исследовали 200 проб воды в 20 зонах рекреации, расположенных в девяти районах. Безопасных для купания водоемов также не обнаружили.
Таким образом, на момент проведения последнего мониторинга ни один из проверенных пляжей в двух регионах не отвечал санитарным требованиям. Аналогичная ситуация наблюдалась и неделей ранее.