В Петербурге 8 августа ожидается прохладная погода без существенных дождей

В Санкт-Петербурге 8 августа ожидается переменная облачность и прохладная погода. Существенных осадков в городе не прогнозируется, однако температура окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура в Петербурге опустится ниже нормы, но дожди обойдут город

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Температура в Петербурге опустится ниже нормы, но дожди обойдут город

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью воздух в Петербурге прогреется до +13…+15 градусов, на побережье Финского залива местами — до +17. Днем температура составит +19…+21 градус.

Ветер будет юго-западным и западным, умеренным. Атмосферное давление в течение дня начнет повышаться.

По данным центра «ФОБОС», на погоду в регионе повлияет гребень антициклона, сместившийся с юго-запада. В Ленинградской области местами возможны кратковременные дожди.

Матвей Николаев