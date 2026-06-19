Остров свободы станет еще свободнее

Парламент коммунистической Кубы одобрил предложенный правительством план реформ, предполагающий либерализацию экономики и стимулирующий развитие частного бизнеса. Меры введены для преодоления острого экономического кризиса, который усугубился на фоне энергетической блокады США. При этом власти подчеркивают, что от идей социализма Куба не отказывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложенные президентом Мигелем Диасом-Канелем реформы обсуждались на внеочередном пленуме ЦК компартии Кубы (17 июня 2026 года)

Фото: Estudios Revolucion / Handout / Reuters Предложенные президентом Мигелем Диасом-Канелем реформы обсуждались на внеочередном пленуме ЦК компартии Кубы (17 июня 2026 года)

Фото: Estudios Revolucion / Handout / Reuters

Национальная ассамблея (парламент) Кубы 18 июня одобрила на внеочередной сессии масштабный проект экономических и социальных реформ. Пакет мер, включающий более 175 предложений, в начале недели анонсировал президент Мигель Диас-Канель.

Глава государства подчеркнул: Куба переживает «самые трудные времена этого столетия», а потому стране в срочном порядке необходимы перемены.

В числе прочего план предполагает сокращение числа государственных ведомств (с 27 до 20), повышение минимальной заработной платы для бюджетников сразу на 53% — с 2100 до 3210 песо в месяц, а также преобразование госпредприятий в акционерные общества с сохранением контроля государства над стратегическими отраслями и снятие множества ограничений для частного бизнеса.

В частности, на Кубе разрешат создание частных компаний в сфере сельского хозяйства, кубинские предприятия смогут нанимать более 100 сотрудников, импортировать и экспортировать товары без посредничества госструктур, а предприниматели — владеть несколькими компаниями.

Власти также допустят частный и иностранный капитал в банковский сектор и откажутся от официального курса в 24 песо за доллар: планируется провести постепенную девальвацию валюты, легализовать частные обменные пункты. Иностранное участие планируется расширить в сферах энергетики, торговли, туризма и транспорта.

Перед голосованием в четверг Мигель Диас-Канель заверил, что власти не отказываются от идеи социализма.

«Здесь обсуждается дилемма о том, как продолжить процесс социалистического строительства, который пережил самую длительную в истории блокаду со стороны величайшей державы мира»,— сказал президент, имея в виду блокаду США. Обращаясь к депутатам, он подчеркнул, что промедление с реализацией этих мер может привести «к необратимым политическим и социальным последствиям».

В свою очередь, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил законодателям, что власти признают рынок «инструментом эффективного распределения ресурсов» для развития социалистического проекта. «Обновление экономической и социальной модели имеет первостепенную цель — улучшение качества жизни наших соотечественников»,— подчеркнул он.

Как пояснило правительство, план реформ сформирован на основе опыта Китая и Вьетнама — коммунистических стран, которые сохранили партийное управление, но ввели экономические изменения, ориентированные на рынок.

Предложенная модель действительно доказывала свою эффективность, но в случае Кубы есть существенный фактор, осложняющий реализацию столь серьезных мер,— продолжающееся давление США. Впрочем, именно действия Вашингтона, который добивается смены власти на Кубе, и подтолкнули кубинское правительство к глобальным реформам экономической системы.

В последние месяцы Куба, которая и без того годами не может решить проблему с устаревшими термоэлектрическими станциями и недостатком топлива, столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введенной США блокады импорта нефти на остров. Американская сторона при этом продолжает вводить санкции в отношении Гаваны: в июне, например, рестрикции коснулись кубинской государственной нефтегазовой компании Union Cuba Petroleo (CUPET). В связи с этим кубинцы живут в условиях постоянных отключений электроэнергии и острой нехватки медикаментов.

Тем не менее, как накануне подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс, диалог с Гаваной продолжается. «Мы хотим, чтобы народ Кубы был счастливым и успешным. Сейчас мы ведем переговоры с кубинским правительством о том, как они могли бы изменить свой подход и изменить эту ситуацию. Посмотрим, что они сделают. Если они будут принимать разумные решения, у нас будут гораздо лучшие отношения с этим островом»,— заверил он.

Лусине Баласян