Politico узнало о подготовке США к боевым действиям на Кубе

Южное командование США провело несколько совещаний, на которых обсуждались потенциальные боевые действия на Кубе. Об этом сообщило Politico со ссылкой на американского чиновника и еще один источник. По их словам, сейчас США относятся к проведению военной операции намного серьезнее, чем раньше.

По данным Politico, президент США Дональд Трамп и его помощники разочарованы тем, что давление с американской стороны не привело к уступкам со стороны Кубы.

«Первоначальная идея в отношении Кубы заключалась в том, что руководство слабое и что сочетание усиления санкций, фактической нефтяной блокады и явных военных побед США в Венесуэле и Иране заставит кубинцев пойти на сделку»,— сказал собеседник издания. По его словам, кубинцы «оказались жестче, чем предполагалось изначально». Это может быть связано с позицией Ирана в конфликте с США.

Собеседники Politico прокомментировали сообщения о планах США захватить бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По их словам, администрация рассматривает сразу несколько вариантов военных операций, помимо захвата одного-двух человек. В США допускают как единичный авиаудар, так и наземное вторжение.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна не представляет для США угрозы. Он отметил, что у Соединенных Штатов есть право защищаться от военной агрессии, однако подобную угрозу нельзя использовать как повод «для навязывания войны благородному кубинскому народу». Санкции против Кубы Мигель Диас-Канель назвал актом геноцида.

Отношения Кубы и США обострились в январе, когда Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют кубинцам нефть. На острове начался энергетический кризис. 1 мая господин Трамп ввел новые санкции против руководства Кубы. На следующий день он заявил, что ВМС США могут взять остров под контроль «по пути из Ирана».