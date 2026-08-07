Апелляционный суд США заблокировал строительство бального зала Дональда Трампа

Федеральный апелляционный суд США обязал полностью остановить все наземные работы по строительству бального зала стоимостью $400 млн на месте снесенного Восточного крыла Белого дома. Таким образом, суд подтвердил первоначальные судебные запреты, вынесенные окружным судом в марте—апреле 2026 года по иску Национального фонда сохранения исторического наследия. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома

Фото: Tierney L. Cross / AP Строительство бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома

Фото: Tierney L. Cross / AP

«Строить или не строить этот огромный бальный зал — решать Конгрессу, и это не должно быть вопросом самоуправства исполнительной власти,— говорится в заявлении суда.— Конгресс не уступал исполнительной ветви неограниченную власть на кардинальную перепланировку и перестройку Белого дома — Народного дома — в угоду желаниям конкретного президента». Исполнение этого решения приостановлено судом на 14 дней, чтобы дать администрации Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд США, который вынесет окончательный вердикт.

Национальный фонд сохранения исторического наследия подал первый иск в декабре 2025 года, спустя два месяца после сноса по указанию Дональда Трампа Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала. Истец утверждал, что проект строительства является незаконным, поскольку Белый дом проигнорировал обязательные общественные слушания, экологические экспертизы и согласования с федеральными комиссиями по планированию. В марте окружной суд удовлетворил этот иск. В апреле суд разрешил ведение подземных работ на месте снесенного крыла, но заблокировал наземную часть работ. Нынешнее решение стало ответом на апелляцию со стороны администрации Трампа. Кроме того, до сих пор не урегулирован вопрос с финансированием строительства зала.

Алена Миклашевская