Трамп выбил миллиард на танцы

Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже 1 млрд долларов. Стоимость проекта выросла более чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 2025 года. В октябре того же года строители снесли Восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание Государственного бального зала.

Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 млрд долларов. Из них 1 млрд планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 2029 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес:

«В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. А демократы обвинили администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение 1 млрд долларов на меры безопасности, связанные с проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры.

Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в апреле 2026 года утверждала, что здание построят должным образом: оно будет выдерживать атаки дронов, оснастят подземными медицинскими лабораториями и бомбоубежищами. После того как на ужине Ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость.

Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос, можно ли их продлевать».

Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос Восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле 2026 года суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя две недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше.

26 апреля 2026 года во время ужина президента с журналистами в отеле Washington Hilton началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел:

«Может, в следующем году Met Gala проведут в бальном зале Белого дома. Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить и особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 млн долларов и его оплатят частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 млн.

В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы — 1 млрд за бальный зал. Ну что сказать, человек любит танцевать.

Проект вообще крайне непопулярен: только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в Truth Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал: Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку».

По словам Трампа, ему удалось собрать 350 млн долларов от частных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.

Ульяна Горелова