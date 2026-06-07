Дом, который построит Трамп

Несмотря на контроль над Конгрессом, республиканцам пришлось отказаться от дополнительного финансирования личного проекта Дональда Трампа, сняв с голосования вопрос о выделении $1 млрд на обеспечение «безопасности» нового Восточного крыла, то есть знаменитого бального зала. Это стало уступкой, позволившей протолкнуть приоритетный иммиграционный пакет на $70 млрд. Часть республиканцев в Сенате в преддверии промежуточных выборов не сочла возможным потакать расточительным планам президента. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

В ночь на 6 июня Сенат США наконец-то принял закон о финансировании иммиграционных ведомств на $70 млрд, что положило конец самому продолжительному в истории США частичному шатдауну, который продолжался 76 дней.

Голосование завершилось со счетом 52:47 после марафонской сессии, закончившейся около пяти утра. Благодаря сложному процедурному маневру республиканцам удалось принять документ без единого голоса в его поддержку со стороны демократов.

Принятие закона, растянувшееся на много недель, сопровождалось многочисленными конфликтами — как между республиканцами и демократами, так и внутри Республиканской партии.

Ключевым компромиссом стало полное исключение из пакета $1 млрд на «улучшение безопасности» Белого дома в связи с проектом бального зала в Восточном крыле.

Этот пункт изначально включили в Secure America Act под давлением Белого дома, однако он встретил резкое сопротивление сенаторов-республиканцев, особенно тех, кто баллотируется в ноябре в сложных штатах (Сюзан Коллинз, Мэн; Джон Хьюстед, Огайо; Дэн Салливан, Аляска). Независимую позицию заняли также Билл Кэссиди (Луизиана) и Джон Корнин (Техас), проигравшие в прошлом месяце праймериз из-за поддержки Трампом их соперников в наказание за недостаточную лояльность.

Произошедшее показало, что лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну все сложнее удерживать единство фракции. В таких условиях даже с использованием процедурного маневра законопроект рисковал провалиться из-за сопротивления консервативного партийного крыла и сенаторов, чувствительных к настроениям избирателей. Опрос Strength in Numbers (Verasight, май 2026 года) показал, что 68% американцев выступают против финансирования из бюджета создания беспрецедентной системы безопасности для бального зала Трампа, включающей многоэтажные подземные бункеры, оборудованные всем необходимым. Американцев возмущает то, что на фоне удорожания жизни из-за войны в Иране Белый дом продолжает тратить деньги налогоплательщиков на «строительство века». Мнение общественности практически не изменилось даже после активной кампании администрации в поддержку проекта.

История с бальным залом наглядно демонстрирует растущие внутрипартийные трения. Трамп анонсировал проект в 2025 году как личную инициативу стоимостью $200 млн полностью за счет частных доноров, включая его самого. Изначально планировалось помещение площадью около 90 тыс. кв. футов (примерно 8,36 тыс. кв. м) вместимостью 650 человек. Со временем аппетиты Трампа существенно возросли: к первоначальному проекту добавились трехэтажный подземный бункер, больница, секретные военные объекты и вертолетная площадка для дронов на крыше. Оценочная стоимость проекта выросла до $400 млн.

Несмотря на обещания «нулевых расходов для налогоплательщиков», администрация запросила у Конгресса дополнительное финансирование для Секретной службы.

Это вызвало жесткое сопротивление демократов, в частности лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, и беспокойство республиканцев на фоне высоких цен на топливо из-за иранского конфликта. 3–5 июня пункт о финансировании бального зала из законопроекта окончательно исключили. Отдельный законопроект на $400 млн (с финансированием через торговые и туристические сборы) пока остается в подвешенном состоянии.

Внутри администрации проект неофициально называли «Бальный зал имени президента Дональда Дж. Трампа». Сам президент это публично опровергал, заявляя, что, возможно, назовет помещение просто президентским бальным залом.

Особое звучание всей этой истории придает позиция Мелании Трамп. По данным The Wall Street Journal и других источников, первая леди приватно выражала серьезные опасения по поводу сноса Восточного крыла в октябре 2025 года и дистанцировалась от проекта. Трамп сам признавал, что жена «не в восторге» от постоянного шума стройки — «отбойные молотки днем и ночью» — и шутливо отвечал: «Извини, дорогая, это прогресс». Несмотря на то что в Восточном крыле должны были располагаться офис для Мелании и кинозал, снос исторической части вызвал у нее недовольство.

Как дамоклов меч над проектом продолжают висеть судебные иски. 5 июня в Апелляционном суде округа Колумбия прошли двухчасовые слушания по иску Национального фонда сохранения исторического наследия. Организация оспаривает снос Восточного крыла в октябре 2025 года и строительство без одобрения Конгресса и необходимых экспертиз. Адвокаты Минюста утверждают, что проект уже находится в стадии реализации и вопросы национальной безопасности исключают судебное вмешательство. Решение ожидается в ближайшие недели.