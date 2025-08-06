Дональд Трамп задумал великолепное

Идея президента США Дональда Трампа затеять «стройку века» и возвести гигантский бальный зал рядом с восточным крылом Белого дома оставила ряд вопросов у экспертов и политических оппонентов. Одних беспокоит сохранение исторического облика здания и нереалистичные сроки строительства, других — идея привлечения доноров для реализации проекта стоимостью $200 млн. При этом ни у кого нет реальных рычагов воздействия на президента, чтобы помешать ему воплотить в жизнь замысел, который он вынашивал 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект бального зала в Белом доме

Фото: McCrery Architects / The White House Проект бального зала в Белом доме

Фото: McCrery Architects / The White House

5 августа Дональд Трамп неожиданно появился на крыше Белого дома в сопровождении помощников и охраны. «Я просто немного прогуливаюсь»,— крикнул он немало удивившимся такому зрелищу представителям СМИ, пояснив, что намерен построить «что-то прекрасное». Речь, безусловно, шла о новом бальном зале, планы строительства которого стали известны на прошлой неделе. «Все, что я делаю, финансируется мной»,— подчеркнул президент, добавив, что это «просто еще один способ потратить» его деньги на благо страны.

Предполагается, что строительство бального зала площадью 90 тыс. квадратных футов (8361 кв. м) стоимостью $200 млн начнется в сентябре.

начнется в сентябре. Главным подрядчиком станет архитектурное бюро McCrery Architects, известное своими проектами в духе американского классицизма.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в зале сохранится «тематическое и архитектурное наследие» резиденции в стиле неоклассицизма. Пространство сможет вместить до 650 человек — втрое больше, чем Восточная комната, где традиционно проходят главные торжественные мероприятия. Новый зал расположится в восточном крыле, рядом с офисом первой леди. Его сотрудников временно переведут в другое помещение.

Впервые идею построить бальный зал Дональд Трамп обнародовал еще в 2010 году. По его словам, он тогда позвонил президенту Бараку Обаме и поделился задумкой, но не нашел отклика. Теперь, во второй раз заняв кресло главы государства, он намерен реализовать этот замысел самостоятельно.

По словам господина Трампа, «это будет великолепный проект, который оставит после себя наследие».

Строительство планируется завершить до окончания его президентского срока в 2029 году.

Общественность, однако, отнеслась к этому проекту неоднозначно. Историки выразили опасения, что бальный зал нарушит сложившийся архитектурный облик Белого дома. Политические оппоненты сочли, что участие доноров (пусть даже президент и заявил, что оплатит все из своего кармана) может стать для бизнеса способом завоевать благосклонность главы Белого дома. Вызывают сомнения и сроки строительства, и также тот факт, что все здания комплекса требуют применения особых технологий, обеспечивающих защиту от террористических атак. Наконец, многим загодя не понравилась вероятная перспектива превращения Белого дома в подобие поместья Трампа в Мар-а-Лаго — резиденции, где он привык жить и принимать гостей.

С момента постройки в 1800 году Белый дом претерпевал множество реконструкций, однако задуманное Трампом обещает стать самой масштабной переделкой за десятилетия. Последним серьезным изменением облика стало строительство балкона второго этажа с видом на южную лужайку. Идея принадлежала Гарри Трумэну, и с тех пор балкон носит его имя. Трумэн не только добавил архитектурный элемент, но и инициировал полную реконструкцию здания, которое к тому моменту находилось в аварийном состоянии. В результате были полностью заменены внутренние конструкции и сохранился лишь исторический фасад. Масштабная стройка длилась два года — все это время Трумэн жил и работал в соседнем здании. В дальнейшем интерьер Белого дома неоднократно менялся, включая реставрации, инициированные Жаклин Кеннеди.

Президент Исторического фонда Белого дома Стюарт Маклорин в недавнем эссе напомнил, что переосмысление внешнего и внутреннего облика резиденции всегда сопровождалось критикой, но именно это сделало Белый дом таким, каким его знают сегодня.

«Критика со стороны СМИ и Конгресса часто фокусировалась на стоимости, исторической целостности и сроках, однако многие из этих изменений стали неотъемлемой частью идентичности Белого дома, и нам трудно представить Белый дом сегодня без этих изменений и дополнений»,— указал он.

В отличие от большинства исторических зданий, на Белый дом, Капитолий и здание Верховного суда не распространяется действие закона о сохранении национального исторического наследия 1966 года, который обязывает федеральные агентства учитывать последствия строительных работ. Вместо этого архитектурным обликом занимается специальный Комитет по сохранению Белого дома, в который входят федеральные чиновники и назначенцы, а также директор Службы национальных парков. Однако выводы комитета носят лишь рекомендательный характер. А значит, остановить «стройку века» практически невозможно.

Так что формально Дональд Трамп вправе возвести свой бальный зал — и, похоже, он всерьез намерен сделать это с присущим ему размахом.

Вероника Вишнякова