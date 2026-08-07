Прокуратура заинтересовалась реализацией туристического нацпроекта в Калининградской области
Прокуратура Калининградской области взяла на контроль реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство». Поводом стало низкое освоение средств казначейского инфраструктурного кредита, выделенного на создание туристической инфраструктуры. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил прокурор области Максим Попов.
В Калининградской области освоили лишь 1,3% средств нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
По его словам, при общем объеме финансирования нацпроекта свыше 4 млрд рублей кассовое исполнение пока составляет лишь 55 млн рублей, или 1,3% от запланированной суммы.
Заместитель министра экономики региона Егор Корнаухов пояснил, что основная часть средств предназначена для строительства дорожной инфраструктуры к будущему курорту «Белая дюна». В настоящее время проект находится на стадии проектирования, а заключение контрактов на выполнение работ планируется до конца года.
Первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин уточнил, что проект проходит государственную экспертизу. По его словам, завершить ее планируется в сентябре, после чего власти намерены приступить к заключению контрактов на строительно-монтажные работы.
Максим Попов отметил, что реализация проекта находится на особом контроле Генеральной прокуратуры. В регионе уже проводится проверка исполнения мероприятий национального проекта, в ходе которой надзорное ведомство оценит эффективность использования федеральных средств, доведенных до субъекта.
Ранее власти Калининградской области сообщали о планах привлечь в 2026 году 4,9 млрд рублей федеральных средств в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. Финансирование предполагается направить на реализацию туристических проектов «Белая дюна» в Поваровке и круглогодичного кластера «Акваполис» в Сокольниках.