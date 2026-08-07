Прокуратура заинтересовалась реализацией туристического нацпроекта в Калининградской области

Прокуратура Калининградской области взяла на контроль реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство». Поводом стало низкое освоение средств казначейского инфраструктурного кредита, выделенного на создание туристической инфраструктуры. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил прокурор области Максим Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области освоили лишь 1,3% средств нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ В Калининградской области освоили лишь 1,3% средств нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По его словам, при общем объеме финансирования нацпроекта свыше 4 млрд рублей кассовое исполнение пока составляет лишь 55 млн рублей, или 1,3% от запланированной суммы.

Заместитель министра экономики региона Егор Корнаухов пояснил, что основная часть средств предназначена для строительства дорожной инфраструктуры к будущему курорту «Белая дюна». В настоящее время проект находится на стадии проектирования, а заключение контрактов на выполнение работ планируется до конца года.

Первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин уточнил, что проект проходит государственную экспертизу. По его словам, завершить ее планируется в сентябре, после чего власти намерены приступить к заключению контрактов на строительно-монтажные работы.

Максим Попов отметил, что реализация проекта находится на особом контроле Генеральной прокуратуры. В регионе уже проводится проверка исполнения мероприятий национального проекта, в ходе которой надзорное ведомство оценит эффективность использования федеральных средств, доведенных до субъекта.

Ранее власти Калининградской области сообщали о планах привлечь в 2026 году 4,9 млрд рублей федеральных средств в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. Финансирование предполагается направить на реализацию туристических проектов «Белая дюна» в Поваровке и круглогодичного кластера «Акваполис» в Сокольниках.

Матвей Николаев