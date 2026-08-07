В Коми справились со всеми лесными пожарами

В Республике Коми ликвидированы все действовавшие лесные пожары. Улучшению ситуации способствовала прохладная дождливая погода, сообщили в лесопожарном центре региона, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Республике Коми снизился уровень пожарной опасности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Республике Коми снизился уровень пожарной опасности

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным учреждения, в настоящее время на территории региона отсутствуют действующие очаги возгорания. В связи с установившимися осадками и понижением температуры воздуха класс пожарной опасности повсеместно снижен до первого и второго.

С начала пожароопасного сезона в Коми зарегистрировали 103 лесных пожара общей площадью около 2,35 тыс. гектаров. По оценке специалистов, почти 80% возгораний возникли из-за грозовых разрядов. Их распространению способствовала продолжительная сухая и жаркая погода, которая сохранялась в регионе ранее.

Матвей Николаев