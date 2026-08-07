УФНС прогнозирует рост налоговых доходов Петербурга на 5% в 2026 году

Темпы роста налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга в 2026 году замедлятся. По прогнозу городского управления ФНС, доходы казны по итогам года составят 1,314 трлн рублей, что на 5% больше, чем в 2025 году. Об этом на нулевых чтениях проекта бюджета на 2027 год сообщила заместитель руководителя УФНС по Санкт-Петербургу Ольга Цень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Налоговые поступления в бюджет Петербурга превысят 1,3 трлн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Налоговые поступления в бюджет Петербурга превысят 1,3 трлн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Для сравнения, годом ранее налоговые поступления выросли на 7%. В 2027 году в налоговой службе ожидают ускорения динамики до 6%, что позволит увеличить доходы бюджета до 1,388 трлн рублей.

По словам Ольги Цень, по итогам первого полугодия поступления по налогу на прибыль снизились, однако к концу года ведомство рассчитывает выйти на рост в 1,5%. Она также отметила, что около 14 тыс. компаний и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения по схеме «доходы минус расходы», не выполнили условия для использования льготной ставки в 7%. Основанием для утраты льготы могут стать налоговая задолженность или уровень заработной платы сотрудников ниже установленного минимального размера оплаты труда.

За январь—июль 2026 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 783,3 млрд рублей налоговых доходов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее заметный рост показали поступления по налогу на доходы физических лиц — они увеличились на 12%, до 355 млрд рублей. Доходы от налога на прибыль выросли на 2% и достигли 228 млрд рублей. Поступления по упрощенной системе налогообложения практически не изменились, составив 77 млрд рублей, тогда как по автоматизированной УСН выросли в 190 раз — до 5 млрд рублей.

Поступления по имущественным налогам увеличились на 27%, до 80 млрд рублей. Доходы от акцизов остались на уровне прошлого года и составили 27 млрд рублей.

Матвей Николаев