Нового начальника ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти представили губернаторам двух регионов

Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил нового начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Федорова. Церемония прошла 7 августа в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ФСИН представил нового руководителя ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Директор ФСИН представил нового руководителя ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Александр Беглов поздравил нового руководителя с назначением и выразил уверенность, что его опыт и знание системы помогут быстро включиться в работу и эффективно взаимодействовать с руководителями силовых и правоохранительных ведомств региона.

Глава города также отметил важность тесного сотрудничества между органами власти и учреждениями уголовно-исполнительной системы при решении задач, связанных с обеспечением безопасности, соблюдением законности и социальной адаптацией осужденных.

В свою очередь, Александр Дрозденко пожелал Александру Федорову успехов на новом посту и подчеркнул значимость взаимодействия ГУФСИН с органами власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Матвей Николаев