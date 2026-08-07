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Нового начальника ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти представили губернаторам двух регионов

Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил нового начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Федорова. Церемония прошла 7 августа в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Директор ФСИН представил нового руководителя ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Директор ФСИН представил нового руководителя ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Директор ФСИН представил нового руководителя ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Александр Беглов поздравил нового руководителя с назначением и выразил уверенность, что его опыт и знание системы помогут быстро включиться в работу и эффективно взаимодействовать с руководителями силовых и правоохранительных ведомств региона.

Глава города также отметил важность тесного сотрудничества между органами власти и учреждениями уголовно-исполнительной системы при решении задач, связанных с обеспечением безопасности, соблюдением законности и социальной адаптацией осужденных.

В свою очередь, Александр Дрозденко пожелал Александру Федорову успехов на новом посту и подчеркнул значимость взаимодействия ГУФСИН с органами власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Матвей Николаев

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