Бывший владелец бутика Cartier получил 9,5 года колонии по делу о таможенных махинациях

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 4,28 млрд рублей. На скамье подсудимых находились 20 человек, в том числе экс-владелец бутика Cartier на набережной реки Мойки Дмитрий Зарубин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд вынес приговор по делу о неуплате таможенных платежей на 4,3 млрд рублей, фигурантом дела был экс-владелец бутика Cartier Дмитрий Зарубин

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ Суд вынес приговор по делу о неуплате таможенных платежей на 4,3 млрд рублей, фигурантом дела был экс-владелец бутика Cartier Дмитрий Зарубин

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Суд установил, что он вместе с Борисом Авакяном организовал преступную группу, которая использовала подконтрольную компанию «Буран» для ввоза иностранных товаров на территорию Евразийского экономического союза по подложным документам. Это позволяло существенно занижать размер таможенных пошлин и налогов.

По материалам дела, грузовики с товарами прибывали на подконтрольный склад, где продукцию перегружали, а вместо нее в транспорт помещали другой товар, указанный в документах. После прохождения таможенного контроля реальный груз без уплаты обязательных платежей отправляли покупателям, а так называемый товар прикрытия возвращали на склад для повторного использования в схеме.

Следствие установило, что в период с 28 августа по 22 сентября 2015 года участники группы уклонились от уплаты таможенных платежей на общую сумму 4,29 млрд рублей.

Из 20 фигурантов полностью признал вину только Максим Григорьев. Суд назначил ему семь лет лишения свободы условно. Еще 18 подсудимых также получили условные сроки.

Дмитрия Зарубина, которого суд признал организатором преступной схемы, приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. При назначении наказания суд учел его роль в преступлении, а также наличие предыдущей судимости.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, постановив солидарно взыскать с осужденных в счет возмещения ущерба более 4,28 млрд рублей.

Матвей Николаев