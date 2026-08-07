Ленинградская область готовится к юбилею

1 августа 1927 года Ингерманландская, а потом Санкт-Петербургская, Петроградская и Ленинградская губерния окончательно превратилась в Ленинградскую область. Следующий год станет для нее юбилейным, и губернатор Александр Дрозденко официально объявил о праздновании, представив сайт — единый информационный ресурс столетия — и подписав от имени правительства ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с первым пулом партнеров этого события, каждый из которых вносит свой яркий вклад в развитие области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Мы даем официальный старт подготовке к празднованию юбилея Ленинградской области, хотим вовлечь в праздничную повестку каждого ее жителя, и перед нами стоит серьезная задача: создать в информационном поле такую экосистему, которая сможет, с одной стороны, объединить историческое наследие региона с современными цифровыми технологиями, с другой — показать не только сегодняшний день, но и будущее Ленинградской области. Новый сайт является не просто новостной лентой, архивом документов и картой юбилейных мероприятий. Этот портал задуман для живого общения жителей и гостей региона — всех, кто уже связывает себя с нашей областью как с местом жизни или работы и кто стремится к этому в перспективе»,— сказал губернатор.

Юбилейные события и мероприятия, по словам главы региона, распределятся на весь следующий год и будут отражены в календаре событий.

Еще один раздел нового сайта посвящен капсуле времени. «В эту капсулу мы заложим то, что хотим оставить для будущих поколений. Поэтому от жителей области мы ждем различные артефакты, фото- и видеоматериалы, свои личные истории, которые соответствуют времени»,— пояснил губернатор. Кроме того, на сайте каждый желающий сможет заполнить форму, написав собственное послание будущим поколениям.

Место закладки капсулы пока не определено: для него рассматриваются гора Гапсельга, Гатчина, Старая Ладога, Дорога жизни и многие другие.

В разделе «Брендбук» можно будет посмотреть возможные символы для Ленинградской области: например, маяк или дорогу в виде бесконечности. Кроме этого, на новом информационном ресурсе будет представлен исторический архив современных достижений региона: фото- и видеоматериалы всех муниципальных образований.

«Каждый желающий с помощью сайта сможет поздравить регион, а также оставить заявку на партнерство»,— подчеркнул глава Ленинградской области.

Ряд партнеров уже подключился к празднованию столь значимого события, и первым, с кем было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, стал ИД «Коммерсантъ». От имени правительства Ленинградской области свою подпись под документом поставил губернатор Александр Дрозденко, от имени АО «Коммерсантъ» — исполнительный директор Михаил Нелюбин. Стороны договорились о сотрудничестве в реализации общественных проектов, посвященных празднованию 100-летия, и это, как отметил господин Нелюбин, является хорошим продолжением многолетней совместной деятельности области и издания.

«"Коммерсантъ" давно сотрудничает с Ленинградской областью и Северо-Западным регионом в целом, поэтому у нас уже очень много проектов реализовано и еще много планируется»,— заверил он.

Губернатор напомнил о парусной регате «Коммерсанта», подчеркнув, что в следующем году одной из самых интересных ее идей будут изображения на парусах сюжетов работ Ивана Билибина — русского живописца и графика Серебряного века, работавшего в Санкт-Петербурге, которому 16 августа 2026 года исполняется 150 лет.

«Бизнес-регата традиционно пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума и будет посвящена празднованию 100-летия Ленинградской области и 150-летия Ивана Билибина. В преддверии форума в "Манеже" состоится выставка работ художника, а сейчас мы действительно занимаемся сюжетной разработкой оформления парусов в билибинском стиле»,— подтвердил Михаил Нелюбин.

Вслед за «Коммерсантом» соглашения о сотрудничестве подписал директор по продажам ООО «Супервэйв групп» Андрей Силкин. Он подчеркнул, что его компания работает в Ленинградской области уже не один десяток лет и, являясь одним из крупнейших производителей настольных игр в России, вместе с областью уже выпустила в рамках будущего столетия несколько игр. «Этот проект мы надеемся активно развивать и далее. Кроме того, будем продолжать сотрудничество в направлении информатизации региона и еще в ряде направлений»,— сказал господин Силкин.

Соглашение от имени ООО «Русские Блины Северо-Запад» (бренд «Теремок») подписал генеральный директор компании Виталий Свидовский.

«Мы поддержим все основные юбилейные мероприятия: у нас есть для этого и возможности, и опыт. В этом году, например, в Санкт-Петербурге мы провели рекордную Масленицу, на которую собрали почти 200 тыс. человек»,— поделился глава компании.

Он заверил, что «Теремок» будет кормить не только блинами и другими блюдами русской кухни: в ассортимент сети в следующем году будут введены такие локальные блюда Ленинградской области, как выборгский крендель и вепсская калитка, что станет хорошим подарком региону. Еще один подарок — нанесение на части посуды логотипа области.

Кроме того, в 2027 году к десяти уже работающим в регионе ресторанам «Теремок» планируется добавить три новых. При этом, подчеркнул господин Свидовский, сеть активно работает с производителями продуктов питания и оборудования из Ленинградской области. «Для нас все это очень важно, поэтому интеграция будет усиливаться, ведь возможности для кооперации и взаимовыгодного сотрудничества у нас просто колоссальные!»— заключил он.

Еще одним партнером юбилея региона, подписавшим соглашение, стало АО «Каппа Рус». Его директор Алексей Копылов рассказал, что компания также уже давно работает в Ленинградской области, на территории которой располагается три завода по производству упаковки. «Я сам всю жизнь живу в Ленинградской области, поэтому для меня это особый праздник»,— поделился он, добавив, что продукция компании будет использоваться на различных детских мероприятиях. Из картона построят геолабиринты со стилизованными местными достопримечательностями (Выборгской башней святого Олафа, Гатчинским замком и прочими), а также подготовят раскраски для детей и другие формы интерактива.

От имени АО «Филип Моррис Ижора» (Москва) соглашение о партнерстве с правительством Ленинградской области подписал генеральный директор Константин Соловьев. «Работая в регионе более 25 лет, компания прошла вместе с ним больше четверти столетнего пути, и мы рады партнерским отношениям, которые у нас сложились с руководством области, и проектам, которые совместно ведем»,— отметил он, заверив, что в рамках проекта по празднованию юбилея это партнерство продолжится во всех направлениях: в благотворительных проектах по поддержке социальной интеграции людей с ограниченными возможностями; в волонтерских проектах по организации экотроп и установке арт-объектов в виде багетных рам на фоне экологически красивых мест, где люди любят фотографироваться; в проектах по улучшению экологического равновесия Ленинградской области в целом и Ломоносовского района, где располагается фабрика, в частности.

Следующим партнером юбилея стало АО «Апатит». «Мы гордимся нашим плодотворным сотрудничеством с Ленинградской областью и в преддверии подготовки к празднованию столетия планируем поддержать фестиваль "Ожившие деревья в Подпорожье" и завершить реконструкцию детского сада "Дюймовочка", а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. И, конечно же, будем брендировать нашу готовую продукцию»,— рассказал директор Волховского филиала АО «Апатит» Антон Николаев.

Заместитель генерального директора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Павел Кушниренко, подписывая соглашение о сотрудничестве, подчеркнул, что аэропорт Пулково вместе с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом также прошел немалый путь: в 2027 году ему будет 95 лет. Летом, в период пиковой нагрузки, через него проходит ежедневно 80 тыс. человек, а с учетом встречающих и провожающих — до 110 тыс.

«В рамках года это дает общий трафик около 20 млн. И наш аэропорт — та площадка, на которой гости уже по прибытии могут увидеть красоту Петербурга и Ленинградской области. И не только прекрасную природу, но и памятники архитектуры, истории — всю красоту современного региона. Мы готовы предоставить свою инфраструктуру и все возможные пути коммуникации с пассажирами, чтобы они сразу же увидели регион во всей красе и получили возможность посетить те мероприятия, которые в нем проводятся»,— сказал Павел Кушниренко.

Дмитрий Дронь, генеральный директор ООО «ПРИМАТЕК», одного из самых крупных в России производителей промышленных и декоративных лакокрасочных материалов, заверил, что его компания сможет сделать празднование юбилея Ленинградской области максимально красочным.

«Мы готовы представлять лакокрасочные материалы для всех мероприятий и проектов, связанных с организацией празднования. Базируясь в Гатчине, мы делаем это постоянно для социально значимых объектов, помогаем военным поддерживать в соответствующем виде и правильном состоянии технику, а в 2027 году планируем провести у себя на площадке фестиваль краски, который приурочим к юбилею Ленинградской области»,— отметил он.

Кроме того, в ряде городов региона компания собирается провести уличные арт-фестивали для поддержки молодых талантов, и не только ленинградских. «Мы надеемся, что к нам приедут со всей страны, а может быть, и из ближнего и дальнего зарубежья. А краской мы их обеспечим»,— заключил господин Дронь.

Завершая подписание соглашений с первыми партнерами, Александр Дрозденко обратил внимание, что все они связаны с положительными эмоциями, которые так необходимы в наше непростое турбулентное время. И это очень хорошее начало, ведь положительный настрой сразу же дает уверенность в том, что юбилейный год пройдет так, как и задумано: азартно, весело и успешно.

Светлана Куликова