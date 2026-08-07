Часть электричек с Московского вокзала переведут на Ладожский и станцию Рыбацкое

С 18 августа в Санкт-Петербурге изменится схема движения части пригородных поездов, которые сейчас отправляются и прибывают на Московский вокзал. Изменения связаны с подготовкой инфраструктуры для строительства терминала высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщили в Октябрьской железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОЖД перераспределит электрички с Московского вокзала из-за подготовки к строительству ВСМ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ ОЖД перераспределит электрички с Московского вокзала из-за подготовки к строительству ВСМ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Временное перераспределение затронет электрички Московского и Волховстроевского направлений. Часть поездов будет переведена на станцию Рыбацкое и Ладожский вокзал (станция Дача Долгорукова).

Согласно новой схеме, станция Рыбацкое будет принимать 24 пары поездов Волховстроевского направления и 22 пары поездов Московского направления. Еще 10 пар электричек Московского направления будут отправляться и прибывать на Ладожский вокзал.

В ОЖД отметили, что изменения носят временный характер и необходимы для проведения работ на Московском вокзале в рамках проекта создания терминала для высокоскоростной магистрали.

Матвей Николаев