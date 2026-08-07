В Смольном ожидают рост средней зарплаты в Петербурге до 170 тысяч рублей к 2029 году

Администрация Санкт-Петербурга прогнозирует дальнейший рост средней заработной платы в городе. Согласно представленным на нулевых чтениях проекта бюджета расчетам, к 2029 году этот показатель должен достичь 169,7 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга спрогнозировали рост средней зарплаты почти до 170 тысяч рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Власти Петербурга спрогнозировали рост средней зарплаты почти до 170 тысяч рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным комитета по экономической политике, средняя начисленная заработная плата в Петербурге за январь-май составляет 128,2 тыс. руб.

В прогнозе городских властей предусмотрен поэтапный рост этого показателя. По итогам 2026 года ожидается рост до 134 тыс.руб. В 2027 году средняя зарплата, как предполагается, увеличится до 144 тыс. рублей, в 2028 году — до 156 тыс. рублей, а в 2029-м приблизится к 170 тыс. рублей.

Озвученные оценки были представлены в ходе нулевых чтений проекта бюджета Санкт-Петербурга и отражают прогноз социально-экономического развития города на ближайшие годы.

Матвей Николаев