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В Смольном ожидают рост средней зарплаты в Петербурге до 170 тысяч рублей к 2029 году

Администрация Санкт-Петербурга прогнозирует дальнейший рост средней заработной платы в городе. Согласно представленным на нулевых чтениях проекта бюджета расчетам, к 2029 году этот показатель должен достичь 169,7 тыс. рублей.

Власти Петербурга спрогнозировали рост средней зарплаты почти до 170 тысяч рублей

Власти Петербурга спрогнозировали рост средней зарплаты почти до 170 тысяч рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Власти Петербурга спрогнозировали рост средней зарплаты почти до 170 тысяч рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным комитета по экономической политике, средняя начисленная заработная плата в Петербурге за январь-май составляет 128,2 тыс. руб.

В прогнозе городских властей предусмотрен поэтапный рост этого показателя. По итогам 2026 года ожидается рост до 134 тыс.руб. В 2027 году средняя зарплата, как предполагается, увеличится до 144 тыс. рублей, в 2028 году — до 156 тыс. рублей, а в 2029-м приблизится к 170 тыс. рублей.

Озвученные оценки были представлены в ходе нулевых чтений проекта бюджета Санкт-Петербурга и отражают прогноз социально-экономического развития города на ближайшие годы.

Матвей Николаев

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