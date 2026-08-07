Аграрная карта

Сезонные графики платежей, льготные программы финансирования и новые решения для агропромышленного комплекса стали одними из ключевых тем отраслевых выставок 2026 года. «Балтийский лизинг» продолжает участвовать в профильных мероприятиях по всей стране, развивая взаимодействие с поставщиками сельскохозяйственной техники и представителями аграрного бизнеса. В июле к этой работе присоединились 16 филиалов компании — от Краснодара до Барнаула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Одним из наиболее значимых событий стал Всероссийский день поля, который прошел 16–18 июля в Сибирском агропарке Алтайского края. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, губернатор региона Виктор Томенко, а также представители делового и научного сообщества. Компания «Балтийский лизинг» была представлена филиалом в Барнауле.

В рамках деловой программы специалисты компании обсудили с аграриями доступные инструменты финансирования, включая программу «Дом.РФ», которая позволяет приобретать сельскохозяйственную технику с удорожанием не более 10%. По мнению участников рынка, такие программы способствуют поддержанию спроса и обновлению парка сельхозтехники.

«Всероссийский день поля в 2026 году объединил производителей техники, представителей аграрного бизнеса, органов государственной власти и научного сообщества со всей страны. Для "Балтийского лизинга" участие в таких мероприятиях — это возможность поддерживать постоянный диалог с отраслью, лучше понимать потребности клиентов и развивать продуктовую линейку. Государственные меры поддержки и последовательная работа по локализации создают условия для дальнейшего развития российских производителей. Мы отмечаем интерес аграриев к технике "Ростсельмаша", Петербургского тракторного завода, а также к продукции региональных компаний, число которых постепенно увеличивается»,— отметил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

В середине июля представители компании также приняли участие в выставке «АгроВолга» в Казани. На территории площадью 48 га были организованы экспозиция сельскохозяйственной техники и деловой форум. Мероприятие позволило расширить взаимодействие с поставщиками из соседних регионов и обсудить возможности программы Республики Беларусь, предусматривающей льготные условия приобретения техники белорусского производства.

Помимо федеральной программы «Дом.РФ», в каждом регионе действуют дополнительные меры государственной поддержки. В частности, в Республике Татарстан предприятия могут рассчитывать на субсидирование в размере до 30% в рамках региональных программ. Лизинговые компании участвуют в реализации мер поддержки, предоставляемых Минсельхозом России и Министерством промышленности и торговли РФ, а предприятия получают возможность компенсировать часть затрат при заключении договоров лизинга на отечественную технику.

В июле 2026 года представители «Балтийского лизинга» приняли участие в Днях поля в Пензе, Иваново, Липецке, Орле, Кургане, Уфе, Рязани, Оренбурге, Чебоксарах, Челябинске, Туле, Ижевске, Йошкар-Оле и Краснодаре. Благодаря широкой филиальной сети — от Калининграда до Южно-Сахалинска — компания поддерживает регулярное взаимодействие с аграриями и учитывает особенности сельскохозяйственного производства в разных регионах.

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ООО «Балтийский лизинг»