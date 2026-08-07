В Кронштадте запустили новый водный экскурсионный маршрут

В Кронштадте открылся новый экскурсионный водный маршрут «Исторические гавани Кронштадта». Его организовали судоходная компания «Нева Тревел» совместно с культурно-гастрономическим кластером «Кают-Компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из центра Кронштадта начали проводить экскурсии на катамаранах вокруг фортов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Из центра Кронштадта начали проводить экскурсии на катамаранах вокруг фортов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Маршрут обслуживают современные катамараны «Соммерс». Они курсируют между парком «Остров фортов» и причалом в Итальянском пруду, расположенным в нескольких минутах ходьбы от Якорной площади и Морского Никольского собора.

Продолжительность прогулки составляет около часа. За это время пассажиры могут увидеть форты Кронштадта, корабли, маяки и панорамы Финского залива. Во время рейса экскурсоводы рассказывают об истории города, его морском наследии и главных достопримечательностях.

Итальянский пруд, откуда начинается маршрут, расположен перед Итальянским дворцом и относится к Купеческой гавани. В XVIII веке он использовался для разгрузки и зимней стоянки торговых судов. Благодаря узкой форме гавани корабли могли безопасно пережидать зимний период, а от пруда берет начало Обводный канал.

Матвей Николаев