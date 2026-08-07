Креативный редевелопмент: новые адреса на карте Петербурга

По итогам первого полугодия 2026 года в Петербурге действует 30 креативных кластеров общей площадью около 390 тыс. кв. м, подсчитали в компании Nikoliers в Санкт-Петербурге. Наиболее известные и успешные проекты — Новая Голландия, «Севкабель Порт», «Брусницын лофт», Seno, «Бертгольд Центр», «Третье место», «Никольские ряды».

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По мнению экспертов, успешность новых креативных пространств во многом зависит от того, насколько удачно удается сохранить историю места и при этом сделать его удобным и интересным для людей. «К примеру, в рамках редевелопмента бывших промышленных территорий продолжает развиваться зона вокруг "Севкабель Порта", там расширяется событийная и сервисная инфраструктура. А на набережной Обуховской Обороны на базе бывшей фабрики формируется велнес-пространство СПЛАВ»,— говорит Ирина Царькова, генеральный директор офиса Nikoliers в Санкт-Петербурге. По ее словам, в будущем можно будет увидеть больше подобных проектов в рамках благоустройства внутригородских промзон.

При этом эксперты считают, что рынок креативных пространств еще не подошел к насыщению. Как отмечает партнер и амбассадор Vertical Hotels Ольга Шарыгина, потенциал для его развития в городе есть — и с точки зрения пустующих площадей, и с точки зрения уже заявленных проектов. «Один только проект обновления "Крестов" чего стоит. Также ждем и другие новые проекты: Re:Karpovka от ГК "Бестъ", обновленный Дом радио, преобразованный "Леннаучфильм", креативный особняк Брусницыных (не путать с "Брусницын лофтом")»,— напоминает она.

По мнению руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергея Владимирова, дальнейшее развитие рынка общественных пространств Петербурга во многом связано с процессом обновления и модернизации территорий так называемого «серого пояса». «По мере редевелопмента промышленных площадок под строительство жилья могут появляться новые общественные пространства, прежде всего на объектах, которые по тем или иным причинам не удалось согласовать под жилую, офисную или гостиничную застройку»,— полагает он. Наибольший потенциал для появления новых площадок сегодня имеют территории «серого пояса» и зоны вдоль Обводного канала, добавляет Сергей Владимиров.

Одним из центров притяжения для жителей и перспективным районом для создания новых общественных и креативных пространств в Петербурге является Васильевской остров. Здесь уже успешно работают «Артмуза», «Севкабель Порт», «Брусницын лофт». Ждет редевеломпента и территория завода «Электроаппарат», указывает Ольга Шарыгина.

Одним из наиболее перспективных и интересных проектов станет пространство Flex. Оно займет целый квартал, в котором когда-то располагался Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова. Проект развивает девелоперская компания Arsenal, которая приобрела этот объект в 2025 году.

Ядром нового проекта станет многофункциональный городской кластер площадью более 10 тыс. кв. м, спроектированный архитекторами DA bureau. Историческую территорию планируется превратить в современное пространство для отдыха, культуры, общения и работы.

«По сути, речь идет о редевелопменте целого квартала. Это важный прецедент для исторического центра, ведь в силу разных причин в центре Петербурга в основном реализуются точечные проекты. В рамках комплексного подхода мы сможем модернизировать инженерные сети, провести благоустройство и озеленение и выдержать весь проект в единой концепции, отсылаемой к прошлому института»,— рассказывает Арсений Лаптев, генеральный директор компании Arsenal.

«О преимуществах локации много распространяться не стоит — она говорит сама за себя: самое сердце Петербурга, эпицентр деловой, культурной, научной жизни города. Удобный выезд на Западный скоростной диаметр — это полчаса до аэропорта Пулково, а соседство с Невским проспектом позволяет за двадцать минут добраться до Московского вокзала»,— добавляет он.

«Разрабатывая планировку, в первую очередь мы восстановили историческую связь двора с Большим проспектом Васильевского острова, от которого он был отрезан на протяжении долгого времени. Сделав двор проходным, мы продлили Большой проспект от Кадетской до Биржевой линии и вернули городу утраченный около ста лет назад пешеходный маршрут»,— делятся разработчики проекта.

Главным центром притяжения культурной жизни нового кластера станет дизайнерский бутик-отель Flex на Биржевой линии на 110 номеров. В нем будут открыты ресторан и конференц-зал вместимостью до десяти человек, а во дворе — флагманский ресторан, винный бар, амфитеатр для концертов. После сдачи проекта отелем будет руководить управляющая компания девелопера.

Во дворе кластера архитекторы предлагают также создать креативное пространство, где на первых этажах расположатся рестораны, бары, арт-мастерские, нишевый ритейл и будут предусмотрены зоны для отдыха: террасы ресторанов, пространства для мероприятий и фестивалей, много зелени.

Инсайдеры пророчат Flex статус must visit («место, где нужно обязательно побывать») как для местных жителей, так и для туристов. Таким образом, Васильевский остров получит новую точку притяжения.

Екатерина Дынникова