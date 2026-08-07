Семья Порше требует скорейшей реструктуризации Volkswagen

Porsche Automobil Holding (Porsche SE) — холдинг, который контролирует семья Порше и которому принадлежит 53% голосующих акций концерна Volkswagen (VW),— потребовал от автоконцерна проведения скорейшей реструктуризации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Глава Porsche SE Ханс-Дитер Порше заявил, что VW «для повышения конкурентоспособности критически важно принять масштабные меры, такие как сокращение производственных мощностей и снижение издержек, иначе он рискует навсегда отстать от конкурентов». Он также сказал, что «чем дольше затягивается решение проблемы, тем серьезнее она становится».

Porsche SE сообщила, что в первом полугодии ей пришлось списать активы на €3 млрд в связи с проблемами VW. Прибыль холдинга до уплаты налогов в этот период упала на 14,5%, до €949 млн. Сам концерн недавно объявил об ухудшении планов по продажам в 2026 году.

В последние годы VW сталкивается с проблемами, в частности, из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Еще в 2024 году концерн сообщал, что ему придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников.

В июне текущего года стало известно, что генеральный директор VW Оливер Блуме планирует в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тыс. сотрудников. Помимо этого сообщалось, что компания рассматривает возможность передачи части заводов китайским автопроизводителям или размещения на них производства вооружений.

Яна Рождественская