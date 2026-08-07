Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Выдвижение кандидата от «Справедливой России» отменили из-за сведений о судимости

Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным выдвижение основателя строительной компании «Армада» Дмитрия Сладкова кандидатом в депутаты Законодательного собрания города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Горсуд признал незаконным выдвижение Дмитрия Сладкова в Заксобрание

Горсуд признал незаконным выдвижение Дмитрия Сладкова в Заксобрание

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Горсуд признал незаконным выдвижение Дмитрия Сладкова в Заксобрание

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С иском в суд обратилась территориальная избирательная комиссия № 28. В комиссии указали, что при подаче документов для участия в выборах Сладков не сообщил о ранее имевшейся судимости по статье о грабеже, несмотря на то, что она была погашена.

Суд согласился с доводами избирательной комиссии и удовлетворил иск, признав выдвижение кандидата незаконным.

Дмитрий Сладков планировал участвовать в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия».

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд