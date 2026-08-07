В Петербурге умер бывший ректор Мухинского училища Николай Марков

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался художник, педагог и бывший ректор Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной Николай Марков. О его смерти сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников.

Николай Марков родился 24 апреля 1939 года в Псковской области. В годы Великой Отечественной войны пережил оккупацию и был вывезен в Германию. После войны окончил сварочный техникум, затем Ленинградский инженерно-строительный институт, где впоследствии защитил кандидатскую диссертацию.

В 1988 году Николай Марков возглавил ЛВХПУ имени В. И. Мухиной, известное сегодня как Академия Штиглица, и руководил учебным заведением до 1993 года. Также он заведовал кафедрой рисунка в Ленинградском инженерно-строительном институте. С 1975 года являлся членом Союза художников СССР.

Работы художника находятся в собраниях Российской национальной библиотеки, Государственного музея истории Санкт-Петербурга и музея Пушкина.

Прощание с Николаем Марковым состоится 7 августа в 15:30 в крематории на Шафировском проспекте.

Матвей Николаев