До трети покупателей жилья в Петербурге оказались владельцами собак

В Санкт-Петербурге владельцы собак составляют от 25% до 30% покупателей жилья. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование ORO Realty Monitor.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследование: каждый четвертый покупатель жилья в Петербурге держит собаку

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Исследование: каждый четвертый покупатель жилья в Петербурге держит собаку

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным аналитиков, для 20% покупателей из этой категории важным фактором при выборе жилого комплекса является наличие оборудованной площадки для выгула собак. Еще 15% обращают внимание на наличие лапомоек в доме или на придомовой территории.

При этом результаты исследования ВЦИОМ показывают, что в 2024 году собаки были у 34% россиян, а среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников — у 26%. Однако оборудованные площадки для выгула рядом с домом имели лишь 23% владельцев животных, а стойки с пакетами для уборки и лапомойки были доступны только 8% опрошенных.

В то же время, как отмечается в исследовании, присутствие собак в общественных местах вызывает беспокойство у многих жителей без домашних животных. По данным ВЦИОМ, 51% респондентов из этой группы негативно относятся к таким ситуациям. Основными причинами они называют неубранные отходы, выгул потенциально опасных собак без намордников и появление животных в местах, не предназначенных для прогулок.

Матвей Николаев