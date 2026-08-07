«Автостат»: продажи автомобилей Volga в Петербурге достигли 67 машин

В Санкт-Петербурге в июне и июле было реализовано 67 новых автомобилей марки Volga. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге за два месяца продали 67 новых автомобилей Volga

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ В Петербурге за два месяца продали 67 новых автомобилей Volga

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Наибольшим спросом у покупателей пользовался кроссовер K50. По итогам июля две модели кроссоверов — K40 и K50 — обеспечили почти 86% всех продаж бренда в городе.

Как сообщили в «Автостате» автоэксперту и автору Telegram-канала AutoRun SPb Денису Гаврилову, в июле в Санкт-Петербурге было продано 42 кроссовера K40 и K50. Еще семь реализованных автомобилей пришлись на седан S50.

Таким образом, основную часть спроса на автомобили Volga в Санкт-Петербурге формируют именно модели сегмента кроссоверов.

Матвей Николаев