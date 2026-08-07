На развязке КАД с Приморским шоссе на неделю перекроют два съезда

На развязке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга с Приморским шоссе временно перекроют два съезда. Ограничения будут действовать с 14 по 21 августа в связи с реконструкцией северного участка КАД, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На севере КАД временно ограничат движение из-за реконструкции

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На севере КАД временно ограничат движение из-за реконструкции

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На этот период будет полностью закрыт съезд с Приморского шоссе на внешнее кольцо КАД, а также съезд с внешнего кольца на Приморское шоссе. Остальные съезды транспортной развязки продолжат работать в штатном режиме.

В рамках реконструкции подрядчик выполнит фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, проведет деструктуризацию цементно-песчаного основания и устроит новое основание из щебеночно-песчаной смеси. Кроме того, дорожники уложат верхний слой основания и нижний слой нового асфальтобетонного покрытия.

Работы на объекте выполнит АО «ВАД».

Матвей Николаев