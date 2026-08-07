Красноярская прокуратура оспорила приговор журналистке по делу о фейках об армии

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор красноярской журналистке Светлане Хустик (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Информация об этом размещена в картотеке Центрального райсуда, который рассматривал дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

2 июня суд признал журналистку виновной и назначил полтора года принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства.

Согласно версии следствия, обвиняемая сотрудничала с одним из иностранных интернет-изданий, внесенных Минюстом РФ в реестр иноагентов. В мае 2023 года под псевдонимом она опубликовала материал с ложной информацией о действиях ВС РФ во время проведения военной спецоперации. Ее гонорар составил 64 тыс. руб.

Осенью 2025 года в отношении журналистки возбудили дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) и водворили в СИЗО. Вину она не признала.

Илья Николаев