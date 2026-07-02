Красноярской журналистке присудили принудительные работы по делу о фейках о ВС

К полутора годам принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства Центральный райсуд Красноярска приговорил журналистку Светлану Хустик (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая работала журналистом в одном из иностранных интернет-изданий, внесенных Минюстом РФ в реестр иноагентов. В мае 2023 года под псевдонимом она опубликовала материал с ложной информацией о действиях ВС РФ во время проведения военной спецоперации. Гонорар составил 64 тыс. руб.

Осенью прошлого года в отношении журналистки возбудили дело и поместили в СИЗО. Вину она не признала. В январе 2026 года предстала перед судом.

Илья Николаев