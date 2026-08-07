Красноярск получит новогоднюю ель за 91 млн рублей

Главная новогодняя елка Красноярска обойдется городу в 91,01 млн руб. за четыре года. Заказчиком в соответствующем конкурсе выступило МАУ «Татышев-парк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Начальная цена лота была установлена в размере 91,47 млн руб. В протоколе подведения итогов конкурса победитель не указан. Как сообщила пресс-служба мэрии, подрядчиком стало санкт-петербургское ООО «Группа компаний “Мегаполис”».

Высота ели составит 30 м. Победитель конкурса должен обеспечить изготовление, поставку, монтаж, обслуживание и демонтаж новогодней искусственной ели с украшениями и иллюминацией (мультимедийного шатра) на остров Татышев в 2026—2029 годах.

Как писал «Ъ-Сибирь», 32-метровую ель для столицы Алтайского края — Барнаула — поставит также санкт-петербургская компания «Елочкин». С ней заключен контракт на 20,7 млн руб.

Валерий Лавский