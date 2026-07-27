Поставщика новогодней ели власти Барнаула нашли в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургское ООО «Елочкин» поставит в 2026 году в Барнаул главную новогоднюю ель. Сообщение об итогах муниципальных торгов по определению подрядчика размещено на официальном сайте столицы Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным мэрии, начальная цена на аукционе была установлена в размере 27,2 млн руб., победитель обязался выполнить условия контракта за 20,7 млн руб. Торги стали необходимы по итогам обследования старой конструкции, которое выявило ее аварийное состояние.

«Согласно техническому заданию, высота ели аналогична прошлой — 32 м. Композиция будет включать элементы, стилизованные под ограненные рубины со встроенными светодиодными модулями, которые создают эффект мягкого мерцания»,— отметили в городской администрации.

Валерий Лавский