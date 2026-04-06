Американец Роберт Гилман заявил на суде в Воронеже, что хочет уйти на СВО

Сегодня во время заседания по уголовному делу американца Роберта Гилмана в Центральном райсуде Воронежа подсудимый заявил, что планирует уйти на спецоперацию и быть там стрелком. Четвертое уголовное дело Роберта Гилмана было рассмотрено за одно заседание. Прения по делу назначены на 24 апреля.

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Роберт Гилман во время заседания по четвертому уголовному делу в отношении него

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Роберт Гилман сказал, что полностью готов к участию в СВО. Он рассказал, что его отец и дед служили в России. Брат его деда участвовал в Великой Отечественной войне.

В 2022 году Центральный райсуд приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Американца сняли с поезда Сухум — Москва за пьяный дебош. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. Позже срок сократили на год. Попав в исправительную колонию №2, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками колонии и следователем. За дезорганизацию (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу. Затем срок увеличили на год.

В конце 2025 года суд ужесточил наказание американца до 10 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в двух эпизодах нападения на сотрудников УФСИН. Сейчас этот приговор обжалуется.

За время рассмотрения уголовных дел американец не раз заявлял, что надеется на обмен. Посольство США в Москве рассказывало «Ъ-Черноземье», что серьезно относится к своему обязательству помогать гражданам США за рубежом и продолжит внимательно следить за делом Гилмана.

Владимир Зоркий