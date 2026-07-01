В Воронеже приостановили рассмотрение одного дела американца Роберта Гилмана

Центральный райсуд Воронежа приостановил рассмотрение одного из двух уголовных дел гражданина США Роберта Гилмана, которые находятся в производстве суда. В качестве причины указывается «психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, исключающие возможность явки подсудимого». Информация об этом появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сведений о приостановке другого дела в картотеке нет. Следующее заседание по нему назначено на 15 июля. В рамках обоих дел Гилману вменяется дезорганизация деятельности исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

В 2022 году Центральный райсуд приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Американца сняли с поезда Сухум — Москва за пьяный дебош. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. Позже срок сократили на год. Попав в исправительную колонию №2 на улице 3-го Интернационала в Воронеже, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками учреждения и следователем. За дезорганизацию (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу. Затем срок увеличили на год.

В конце 2025 года суд ужесточил совокупное наказание гражданина США до десяти лет колонии строгого режима, признав его виновным в двух эпизодах нападения на сотрудников УФСИН. Этот приговор обжаловала прокуратура.

За время рассмотрения уголовных дел американец не раз заявлял, что надеется на обмен. В посольстве США в Москве «Ъ-Черноземье» рассказывали, что серьезно относятся к своему обязательству помогать гражданам США за рубежом и продолжат внимательно следить за делом Гилмана.

В апреле во время рассмотрения четвертого уголовного дела подсудимый заявил, что планирует уйти на СВО и быть там стрелком.

Подробнее об уголовных делах Роберта Гилмана — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова