Американцу накинули срок

В Воронеже суд в один день провел прения и вынес приговор по уголовному делу американца Роберта Гилмана, который находится под стражей с начала 2022 года. С учетом ранее вынесенных ему приговоров финальное наказание за нападения на сотрудников местных учреждений управления ФСИН ему было ужесточено до 10 лет колонии строгого режима. Сам подсудимый признал вину и раскаялся. В посольстве США в Москве «Ъ-Черноземье» рассказали, что внимательно следят за делом Гилмана.



Очередное заседание по уголовному делу Роберта Гилмана прошло сегодня, 3 декабря, в выездном формате на территории следственного изолятора. Как выяснил «Ъ-Черноземье», в его ходе были проведены не только запланированные на прошлом заседании прения, но и вынесен приговор. С учетом ранее вынесенных наказаний Роберт Гилман за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК РФ) был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Американец находится под стражей в Воронеже 19 января 2022 года. В тот день сильно пьяного Гилмана сняли с поезда Сухуми—Москва на вокзале в Воронеже из-за пьяного дебоша. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. В отношении Роберта Гилмана возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили ему четыре с половиной года колонии общего режима — почти максимальный срок, предусмотренный данной статьей. Позже апелляционная инстанция сократила наказание до трех с половиной лет. Роберт Гилман тогда раскаялся в преступлении, а также извинился перед полицейским и всей страной.

В середине 2023 года американца перевели в расположенную в центре Воронежа колонию №2. Там он применил силу в отношении сотрудника УФСИН и следователя регионального Следственного комитета, а позже напал на работника СИЗО, расположенного на территории колонии. Из-за этого Гилмана обвинили в новых преступлениях (ч. 4 ст. 296 УК РФ, ч. 2 ст. 321 УК РФ) и приговорили к 8 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Американец не отрицал вину, но заявлял, что его травили в колонии, а следователь спровоцировал на нападение.

В мае этого года. когда Гилмана этапировали в колонию строгого режима в Россошанский район, он ударил сотрудника СИЗО, а потом и работника самой колонии. Это привело к тому, что ему вменили два эпизода о дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Уголовное дело поступило в суд в августе.

Никто из потерпевших, кроме следователя, попавшего после драки в больницу, не получили серьезных травм. Гилман в процессе рассмотрения последнего дела заявил, что признает вину и раскаивается. Он объяснил, что поднял руку на сотрудников УФСИН из-за того, что хотел остаться в воронежском СИЗО, где к нему хорошо относятся и где он получает посылки от родственников. «Я так далеко зашел. Здесь просто замкнутый круг. Так получилось», — сказал Гилман на русском языке на последнем публичном заседании по своему уголовному делу.

Во время всех судебных процессов Роберт Гилман неоднократно говорил о том, что хочет попасть в списки на обмен заключенными между Россией и США. Этой весной издание Reuters называло его одним из девяти американцев, которых США хотят вернуть после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого никаких сведений об обмене не сообщалось.

Перед вынесением приговора «Ъ-Черноземье» сделал запрос в пресс-службу посольства США в Москве с просьбой прокомментировать дело Роберта Гилмана и рассказать о том, какая помощь ему оказывается. На запрос представитель посольства США ответил так: «Для государственного департамента нет ничего важнее безопасности граждан США. Нам известно, что гражданин США Роберт Гилман задержан в Воронеже, и мы оказываем ему консульскую помощь. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по оказанию помощи гражданам США за рубежом и продолжим внимательно следить за делом мистера Гилмана».

Владимир Зоркий