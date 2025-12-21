Воронежская прокуратура не согласилась с десятилетним приговором американцу

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор гражданину США Роберту Гилману, получившему 10 лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников местного УФСИН. Согласно картотеке дел Центрального райсуда, оно принято к рассмотрению.

В начале декабря суд завершил рассмотрение третьего уголовного дела американца. Он получил 10 лет колонии за два эпизода дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК РФ). Наказание было назначено с учетом двух приговоров, вынесенных ранее.

В 2022 году Центральный райсуд Воронежа приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Американец, которого сняли с поезда за пьяный дебош, ударил представителя УМВД ногой по ноге. Позже срок сократили на год. Попав в ИК №2, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками колонии и следователем. За дезорганизацию (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу. Позже срок увеличили на год.

Американец не отрицал вину ни по одному уголовному делу. В процессе рассмотрения материалов он неоднократно говорил, что надеется на обмен. Посольство США в Москве рассказывало «Ъ-Черноземье», что серьезно относится к своему обязательству помогать гражданам США за рубежом и продолжит внимательно следить за делом Гилмана.

Владимир Зоркий