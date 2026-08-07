Пожар после атаки БПЛА на складе Wildberries в Екатеринбурге локализован

В Екатеринбурге локализовали очаги возгорания на объекте логистики Wildberries, где начался пожар из-за беспилотной атаки, сообщили в пресс-службе RWB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«На месте продолжают работу оперативные службы. Большинство товаров на логистическом объекте в Свердловской области не пострадало»,— говорится в сообщении.

По данным уральских властей, сегодня восемь украинских БПЛА сбили военнослужащие силами авиации и ПВО в Свердловской области, при этом три беспилотника упали на крышу склада Wildberries в Екатеринбурге. С территории объекта эвакуировали 800 человек — пострадавших среди них нет. Прием товаров в этом логоцентре временно приостановлен и перенаправлен на другие объекты.

Ирина Пичурина