Жога: пострадавших в результате атаки на Wildberries в Екатеринбурге нет

Со склада Wildberries в Екатеринбурге эвакуировали 800 человек после атаки беспилотников — пострадавшие среди них отсутствуют, сообщил в своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

«Преступный киевский режим не оставляет попыток нанести вред нашим регионам и посеять панику. Оперативные службы предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности жителей. Будьте бдительны и в случае обнаружения в воздухе беспилотника — звоните 112»,— прокомментировал полпред.

Как сообщили в пресс-службе RWB, после атаки на логистическом объекте начался пожар. Прием товаров в этом центре временно приостановлен и перенаправлен на другие объекты.

Ирина Пичурина