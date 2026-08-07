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На объекте Wildberries в Екатеринбурге произошел пожар после атаки

Логистический центр маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атаки — персонал эвакуирован. Прием товаров в этом центре временно приостановлен и перенаправлен на другие объекты, сообщили в пресс-службе RWB.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Сейчас в Свердловской области действует режим беспилотной опасности с 7:45, аэропорт Кольцово временно не принимает и не выпускает самолеты.

25 июля из логистического центра Wildberries эвакуировали всех работников — в районе склада очевидцы заметили столб дыма. Работа логистического центра была временно приостановлена. 30 июля склад также на время перестал принимать товары от продавцов.

Ирина Пичурина

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