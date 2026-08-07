Гендиректор «Ижавиа» объявил об увольнении после отзыва сертификата авиакомпании

Гендиректор удмуртской авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников объявил, что покидает свой пост. Об этом он сообщил почти через неделю после того, как у компании отозвали сертификат эксплуатанта.

«Завтра мой последний день в "Ижавиа", меня попросили и я написал заявление об увольнении. Благодарен судьбе за эти прекрасные 8 лет. Остаюсь на связи»,— написал господин Синельников в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад господин Синельников опровергал информацию о грядущем увольнении. «Я заявление не писал, меня никто заявление писать тоже не просил»,— говорил он ТАСС.

До этого «Известия» сообщали, что место генерального директора может занять экс-премьер республики Роман Ефимов. Он уволился с должности председателя правительства 4 августа.

«Ижавиа» лишили сертификата из-за того, что компания за три месяца не исправила «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов». Ее рейсы перераспределили между «Аэрофлотом», S7 Airlines, Nordwind и RedWings. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявляла, что компания сейчас занимается устранением замечаний Росавиации и намерена сохранить персонал.