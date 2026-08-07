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Гендиректор «Ижавиа» объявил об увольнении после отзыва сертификата авиакомпании

Гендиректор удмуртской авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников объявил, что покидает свой пост. Об этом он сообщил почти через неделю после того, как у компании отозвали сертификат эксплуатанта.

«Завтра мой последний день в "Ижавиа", меня попросили и я написал заявление об увольнении. Благодарен судьбе за эти прекрасные 8 лет. Остаюсь на связи»,— написал господин Синельников в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад господин Синельников опровергал информацию о грядущем увольнении. «Я заявление не писал, меня никто заявление писать тоже не просил»,— говорил он ТАСС.

До этого «Известия» сообщали, что место генерального директора может занять экс-премьер республики Роман Ефимов. Он уволился с должности председателя правительства 4 августа.

«Ижавиа» лишили сертификата из-за того, что компания за три месяца не исправила «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов». Ее рейсы перераспределили между «Аэрофлотом», S7 Airlines, Nordwind и RedWings. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявляла, что компания сейчас занимается устранением замечаний Росавиации и намерена сохранить персонал.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила 6 августа 2026 года, что «Ижавиа» работает над устранением замечаний Росавиации и намерена сохранить персонал. Ранее, 3 августа 2026 года, Александр Синельников отрицал информацию о своем увольнении, хотя источники допускали, что его место займет бывший премьер Удмуртии Роман Ефимов.

Авиакомпания «Ижавиа» в декабре 2025 года превысила показатель в 685 тыс. перевезенных пассажиров, а шесть авиамаршрутов через аэропорт Ижевска вошли в субсидируемый перечень Росавиации на следующий год. Субсидии затронут четыре авиакомпании, включая «Ижавиа», и будут софинансироваться Удмуртией в диапазоне от 30,5% до 95%.

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