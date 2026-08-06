Врио главы Удмуртии: «Ижавиа» работает над восстановлением сертификата

Лишенная сертификата эксплуатанта «Ижавиа» работает над устранением замечаний Росавиации и намерена сохранить свой персонал. Об этом сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова по итогам встречи с руководителем регулятора Дмитрием Ядровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече обсудили шаги по устранению замечаний и дальнейшее взаимодействие Росавиации и властей региона по этому вопросу. «Проговорили с Дмитрием Викторовичем возможности дальнейшего развития инфраструктуры аэропорта, повышение качества и безопасности полетов», —написала госпожа Абрамова в Telegram-канале.

Кроме того, местное правительство хочет сохранить коллектив «Ижавиа». для правительства Удмуртии принципиально важно сохранить кадровый потенциал предприятия, обеспечить социальную защищенность работников и создать условия, при которых люди будут понимать перспективы своего будущего,— указано в сообщении Росавиации.

В апреле специалисты Ространснадзора установили, что «Ижавиа» допускала самолеты к полетам без надлежащего техобслуживания, а также нашли нарушения в планировании работы членов экипажей и системе безопасности полетов. Перевозчик не устранил замечания в установленный срок, после чего Росавиация аннулировала его сертификат. Рейсы авиакомпании перераспределили между «Аэрофлотом», S7 Airlines, Nordwind и RedWings.