Wildberries расширила меры поддержки продавцов после ударов по складам
Wildberries снизила на пять процентных пунктов стоимость ускоренной доставки товаров покупателям. Изменения касаются продавцов, работающих по модели FBS (Fulfillment by Seller), при которой селлер хранит товар на своем складе, а не на складе компании. Об этом сообщила пресс-служба RWB.
Время, за которое продавец должен упаковать и отправить заказ Wildberries для передачи покупателю, будет увеличено на несколько часов. Кроме того, с 7 августа продавцы смогут отправлять первые 500 товаров в день по льготной стоимости — 10 руб. Для последующих заказов сумма останется прежней — 50 руб.
«Благодаря этому предприниматели смогут ежедневно экономить на обработке значительно большего количества заказов, а ПВЗ смогут заработать больше на подобных поставках»,— указано в сообщении RWB в Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины атакуют склады Wildberries беспилотниками с 18 июля. Последним под удар попал объект в Тверской области. Минэкономики России прорабатывает меры поддержки предпринимателей, которые потеряли деньги из-за ударов по складам.
О мерах Wildberries для поддержания поставок — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».
Министерство экономического развития России совместно с Минфином России, ФНС и Центробанком под руководством вице-премьера Александра Новака прорабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших от ударов БПЛА по складам Wildberries. Цель этих мер — восстановление бесперебойных поставок товаров. Кроме того, с 7 августа сервис Wildberries «Страхование заказов» будет распространяться на риски повреждения или утраты товаров из-за терактов и диверсий, включая удары БПЛА, с максимальной компенсацией 50 тыс. рублей за товар.