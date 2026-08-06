Склад Wildberries в Тверской области был поврежден при атаке БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Тверской области Виталий Королев 4 августа 2026 года сообщил об атаке беспилотников на склад Wildberries в Калининском округе, где обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения. За день до этого, 3 августа, Wildberries подтвердила, что склад маркетплейса в Собинском округе Владимирской области подвергся атаке БПЛА, что привело к пожару и ранениям четырех человек.

За последний месяц, с 18 июля 2026 года, удары беспилотников по складам Wildberries привели к потере не менее 8% логистических мощностей компании, что составляет 444 тыс. кв. м. В результате атак, произошедших 2 августа, склад Wildberries в Самарской области также загорелся, что привело к перестройке логистических цепочек, хотя пострадавших удалось избежать. 5 августа СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на склад в Тульской области, где был ранен один человек.