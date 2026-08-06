Минэкономики поможет предпринимателям после атак на склады Wildberries
Минэкономики России прорабатывает меры поддержки предпринимателей, которые потеряли деньги из-за ударов БПЛА по складам Wildberries. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников журналистам на Киргизско-российском экономическом форуме, передает ТАСС.
Министр экономического развития Максим Решетников
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Ведомство обсуждает инициативы совместно с Минфином России, ФНС и Центробанком под руководством вице-премьера Александра Новака, уточнил Максим Решетников. Цель мер — восстановление бесперебойных поставок товаров, подчеркнул министр.
Вооруженные силы Украины атакуют склады Wildberries беспилотниками с 18 июля. Были повреждены сортировочные центры компании в Подмосковье, Ленинградской, Самарской, Тульской и Владимирской областях, Краснодарском крае и других регионах. Последним под удар попал объект в Тверской области.
О мерах Wildberries для поддержания поставок — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».
Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) 22 июля 2026 года обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением о создании единого механизма подтверждения статуса предпринимателей, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов после атак на объекты Wildberries. В Минэкономики подтвердили, что всегда прорабатывают подобные предложения и возможные решения для поддержки предпринимателей в непростых ситуациях. Wildberries (RWB) со своей стороны поддерживает идею системных механизмов для решения экстренных ситуаций на государственном уровне, отмечая, что масштабные чрезвычайные происшествия затрагивают многих предпринимателей, и бизнес не может полностью решить эти проблемы самостоятельно.
Помимо прямых выплат, предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries, рассчитывают на кредитные каникулы, мораторий на штрафы и смягчение условий работы с маркетплейсами. Только на складах в Электростали и Котовске на момент пожара, произошедшего после атак беспилотников, находились товары совокупной розничной стоимостью 250 млрд рублей. Всего товарные остатки на объектах RWB на начало июля 2026 года могли быть у 289,2 тыс. продавцов, из которых 225,6 тыс. имели товары на пострадавших складах.
Пожар на складе Wildberries в Собинском округе Владимирской области произошел 3 августа 2026 года после атаки беспилотников, часть товаров удалось сохранить, а его площадь составила 100 тыс. кв. м. Ранее, 6 августа 2026 года, объект Wildberries в Тверской области получил незначительные повреждения фасада логистического комплекса при ночной атаке беспилотников, а обломки БПЛА также повредили несколько хозяйственных построек в СНТ в Калининском округе.