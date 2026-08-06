Минэкономики поможет предпринимателям после атак на склады Wildberries

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) 22 июля 2026 года обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением о создании единого механизма подтверждения статуса предпринимателей, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов после атак на объекты Wildberries. В Минэкономики подтвердили, что всегда прорабатывают подобные предложения и возможные решения для поддержки предпринимателей в непростых ситуациях. Wildberries (RWB) со своей стороны поддерживает идею системных механизмов для решения экстренных ситуаций на государственном уровне, отмечая, что масштабные чрезвычайные происшествия затрагивают многих предпринимателей, и бизнес не может полностью решить эти проблемы самостоятельно.

Помимо прямых выплат, предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries, рассчитывают на кредитные каникулы, мораторий на штрафы и смягчение условий работы с маркетплейсами. Только на складах в Электростали и Котовске на момент пожара, произошедшего после атак беспилотников, находились товары совокупной розничной стоимостью 250 млрд рублей. Всего товарные остатки на объектах RWB на начало июля 2026 года могли быть у 289,2 тыс. продавцов, из которых 225,6 тыс. имели товары на пострадавших складах.

Пожар на складе Wildberries в Собинском округе Владимирской области произошел 3 августа 2026 года после атаки беспилотников, часть товаров удалось сохранить, а его площадь составила 100 тыс. кв. м. Ранее, 6 августа 2026 года, объект Wildberries в Тверской области получил незначительные повреждения фасада логистического комплекса при ночной атаке беспилотников, а обломки БПЛА также повредили несколько хозяйственных построек в СНТ в Калининском округе.