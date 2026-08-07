С «Илим Глобал Тимбер Рус» требуют курсовую разницу

Петербургская прокуратура потребовала через суд взыскать 1,8 млрд рублей с ООО «Илим Глобал Тимбер Рус», купившего акции одного из крупнейших в стране целлюлозно-бумажных компаний — АО «Группа "Илим"», которым владеют бизнесмены Захар Смушкин и Борис Зингаревич. Речь идет о курсовой разнице при расчете суммы добровольного взноса в бюджет при покупке активов у иностранцев, связанных с недружественными государствами. При этом надзорное ведомство увидело риск вывода средств, поэтому счета предприятия были временно заблокированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ Северо-Запад», прокуратура Санкт-Петербурга подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к ООО «Илим Глобал Тимбер Рус» (российское юрлицо, выкупившее у иностранцев АО «Группа "Илим"» и его заводы в 2023 году.— «Ъ Северо-Запад») по результатам проверки, которую ведомство выполнило после того, как Счетная палата РФ сообщила о возможных нарушениях при покупке компанией активов у прежних зарубежных владельцев — Pulp Holding Luxembourg S.a r.l. и Ilim SA. Первая зарегистрирована в Люксембурге, другая — в Швейцарии. То есть эти фирмы, как подчеркнул надзорный орган, связаны с государствами, совершающими в отношении России недружественные действия.

В таких случаях сделку должна одобрить специальная правительственная комиссия, контролирующая иностранные инвестиции, которая по итогу ее согласовала, но с условием, что предприятие обязано перечислить в федеральный бюджет 15% от стоимости покупки — так называемый добровольный взнос, то есть примерно $76,3 млн. ООО перевело деньги в октябре 2023 года. Но тут возникла проблема с курсом валют. Когда принималось решение (в марте 2023 года), доллар стоил около 75 рублей. А когда компания реально платила, то курс вырос почти до 100 рублей.

По закону, если в договоре не оговорено иное, пересчитывать доллары в рубли нужно по курсу на день фактической оплаты, но «Илим Глобал», говорится в заявлении, посчитал сумму по старому, еще мартовскому, курсу. В итоге бюджет получил на 1,8 млрд рублей меньше, чем должен был, считает прокуратура,— и теперь требует взыскать недополученное как убытки государства.

В иске уточняется, что этот взнос в казну не является налогом, сбором или каким-то обязательным фискальным платежом: компания взяла на себя это обязательство как условие для того, чтобы ей вообще разрешили провести многомиллиардную сделку с иностранцами.

Также в заявлении упоминается, что до обращения в суд прокуратура уже пыталась воздействовать на ООО через обычные представления, чтобы они добровольно погасили недостающее. Однако, утверждает надзор, ответчик никак на это не отреагировал.

Группа «Илим» входит в число крупнейших отечественных игроков на рынке целлюлозно-бумажной продукции, хотя в ЕГРЮЛ числится еще 19 дополнительных видов деятельности. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 23 марта 2023 года контроль над ООО «Илим Глобал Тимбер Рус» перешел к двум известным и весьма состоятельным бизнесменам: Захару Смушкину, которому принадлежит 50,21%, и Борису Зингаревичу — с долей 49,78%.

Истцы, помимо прочего, опасаются, что, пока будет идти судебное разбирательство, компания может вывести деньги со своих счетов или как-то иначе спрятать активы. Поэтому прокуратура одновременно с подачей иска попросила суд принять обеспечительные меры, то есть временно заблокировать средства «Илим Глобал Тимбер Рус», что и было сделано.

В иске также сказано, что прокуратура действует «в интересах РФ в лице Минпромторга России». В качестве третьих лиц привлечены Министерство финансов и Счетная палата.

Как сообщает РБК, в пресс-службе группы «Илим» подтвердили, что спорные 1,817 млрд рублей — это «курсовая разница при расчете суммы добровольного взноса, в установленном порядке уплаченного ранее ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", рассчитанной на дату принятия решения подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 6 марта 2023 года, и суммой этого же добровольного взноса, но рассчитанной на дату совершения сделки».

Тем самым в фирме, по сути, подтвердили суть прокурорских претензий, но от каких-либо еще комментариев там воздержались.

«Ъ Северо-Запад» также направил группе «Илим» запрос, в котором попросил уточнить, почему стороны все же не смогли решить вопрос в досудебном порядке, но на момент публикации ответ еще не был получен.

Андрей Кучеров