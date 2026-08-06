Археологи нашли в Ленобласти первый могильник эпохи неолита

В Ленинградской области археологи впервые обнаружили могильник эпохи неолита. Об этом сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, пишет «Интерфакс».

По ее словам, наиболее значимым открытием стал памятник «Саккиярви Рави 2», который стал первым известным неолитическим могильником на территории региона. Пока специалисты провели лишь археологическую разведку, не приступая к полномасштабным раскопкам. Объект уже поставлен на государственный учет.

Как отметила Наталья Соловьева, на территории памятника обнаружены погребения с изделиями из янтаря, представляющими научную ценность.

Кроме того, в Ленинградской области археологи выявили несколько крупных курганных и грунтовых могильников, а также памятники раннего железного века. Точные координаты новых объектов исследователи не раскрывают, чтобы не привлекать внимание так называемых «черных копателей».

Матвей Николаев