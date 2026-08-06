В Калининградской области на льготные лекарства направили около 4 млрд рублей

Власти Калининградской области заявили об отсутствии угрозы с обеспечением льготников лекарственными препаратами. По словам министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, в области сформирован запас медикаментов более чем на три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Калининградской области заявили о трехмесячном запасе льготных лекарств

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Власти Калининградской области заявили о трехмесячном запасе льготных лекарств

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как сообщил» министр ТАСС, в 2026 году на льготное лекарственное обеспечение из регионального бюджета выделено около 4 млрд рублей. Эти средства направлены на закупку препаратов для пациентов, имеющих право на государственную поддержку.

Дмитриев отметил, что значительный запас медикаментов создается с учетом особенностей логистики, связанных с эксклавным положением Калининградской области, а также возможных перебоев в поставках. Финансирование программы осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Заявление министра прозвучало на фоне обращений жителей региона, которые ранее сообщали в социальных сетях губернатора Алексея Беспрозванных о перебоях с поставками отдельных препаратов, в том числе инсулина.

По словам главы регионального Минздрава, случаи отсутствия отдельных торговых наименований действительно возможны, однако пациентам в таких ситуациях предоставляют препараты-аналоги из той же лекарственной группы, что позволяет обеспечить льготников необходимым лечением.

Матвей Николаев